Fatih Terim, Galatasaray’ın oyun sistemini, futbolcuların performansını, takım ruhunu, hepsini değiştirmiş... Yani ortaya yeni bir Galatasaray çıkmış... Her şeyden önemlisi geçen sene çok eleştirdiğimiz “bu takımda bütünlük yok” dediğimiz olay ortadan kalkmış. Forvet, orta saha ve defans bütün olarak hareket ediyorlar. Takım olarak hücuma gidiyorlar, takım olarak defansa geliyorlar. Bunun için de orta sahayı rakibe teslim etmiyorlar. Kalabalık hücuma çıktıkları için de çok gol pozisyonuna giriyorlar. Geçen sene bunların hiç biri yoktu.

Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim; Arda Turan olumlu anlamda takım bütünlüğüne, takım içindeki arkadaşlığa çok büyük katkı sağlamış... Geçen sezon birbirinin suratına bakmayan futbolcular dün gece birbirlerinin boynuna sarılıyorlardı. Suratı asık, mutsuz olan bir tek futbolcu yoktu. Falcao kendine gelmiş. Attıkları ve kaçırdıkları ile ne kadar büyük bir golcü olduğunu gösterdi. Emre Kılınç sanki uzun senelerdir Galatasaray’da oynuyormuş gibi bir sağa gidiyor, bir sola sonunda orta sahaya girip görevini eksiksiz yapıyor.

Yeni transfer Omar kesinlikle Mariano’yu aratmayacak. Çabukluğuyla, dayanıklılığıyla hem ofansif anlamda takımına çok büyük katkı yapacak. Dün gece bunu gösterdi. Luyindama yeni transfer gibi oynamaya başlayınca defanstaki hatalar bitmiş. Marcao’yu da rahatlatmış. En önemlisi de defansın önünde oynayan Taylan sahada basmadık yer bırakmadı ve dün gecenin sarı-kırmızılılar adına maçın yıldızıydı. Bana “Seri mi Taylan mı?” derseniz Taylan iki tane Seri eder derim...

Sonuçta, Galatasaray lige iyi bir başlangıç yaptı. Bu takım dün geceki performansıyla her zaman şampiyonluk yarışının içinde olur, zirveyi de zorlar.