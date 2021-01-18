Galatasaray bu sezonun en tempolu, mücadeleci maçını oynadı. Kolay değil, Beşiktaş, takım halinde Türkiye’nin en çok koşan, savaşan takımı... Üstelik sarı-kırmızılılar deplasmanda oynuyor. Seyirci olmasa da rakip saha her zaman deplasmandır.

Maçın geneline bakıyorsun, Diagne atılıncaya kadar iki tane gol pozisyonu var. Bir tanesi Marcao’nun vurduğu, Atiba’nın kale çizgisinden çıkardığı top; diğeri ise yine Marcao’nun kendi kalecisine verdiği hatalı geri pas kısa düşünce Larin’in topu alıp kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı ve topu üstten auta attığı tehlikeydi.

Konuk ekibin tarafından bakınca; ilk goldeki hatasına kadar Luyindama bırakın takımını, sahanın yıldızıydı. O kadar yürekten ve içten mücadele ettiğini bu sezon ilk kez görüyorum. Aboubakar’a karşı her hava topunu, tüm ikili mücadeleleri kazandı. Ama ikinci golde de hata yapınca skoru belirleyen adam oldu. Marcao da Larin’e verdiği geri pastaki hatasına rağmen, ikinci bir yıldızdı. Futbol bu kadar garip ve acımasız bir oyun işte...

Önde oynayan Taylan ve Etebo; Atiba, Oğuzhan ve De Souza ile girdikleri mücadelede zaman zaman üstünlük de sağladılar. Etebo uzun zaman sonra ilk kez ilk 11’de oynamasına rağmen orta sahadaki boş alanları mükemmel kapadı. Ufak tefek pas hataları yapmasına rağmen iyi mücadele etti.

Diagne’nin oyundan atıldığı pozisyon gerçekten çok şanssızdı. Top havalandı, Diagne yüksekten gelen topa ayağıyla müdahale etti. Diagne’nin ayağının tabanı havada topa doğru koşan Montero’nun kafasına da temas etti. Bu dakikaya kadar ortada olan maçta üstünlük, Senegalli forvetin oyundan atılışıyla Beşiktaş’a geçti.

Siyah-beyazlılar iyi bir takım... Böyle bir takıma karşı bir kişi eksik oynamak kolay değil. Neticede Souza ile de golü buldular. Galatasaray, gol bulmak için Kartal’ın üstüne gittikçe, bıraktığı boş alanlarda Beşiktaş gol aradı, ikinci golü de buldu.

Maç 11’e 11 oynanırken, Belhanda’nın gününde olmayışı; Oğulcan ve Diagne’nin gol yollarında birbirinden kopuk olması, aralarındaki paslaşmanın isabetsiz oluşu Cim Bom’u ileri uçta etkisizleştirdi. Buna rağmen uzatma dakikalarında Emre Akbaba’nın müthiş şutunu kaleci Ersin aynı güzellikte kurtardı.

Sonuçta; zirve yarışı yine devam ediyor. Beşiktaş bir kişi eksik kalsaydı o da sorunlar yaşardı. Galatasaray 10 kişi kaldı ve böylece derbiden puan alma şansını kaçırdı.