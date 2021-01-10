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HaberlerKonyaspor Haberleri Osman Zeki Korkmaz: "Karagümrük, bizden biraz daha iyi tepki verdi"
10.01.2021 - 20:29 |

Osman Zeki Korkmaz: "Karagümrük, bizden biraz daha iyi tepki verdi"

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un yardımcı antrenörü Osman Zeki Korkmaz, saha şartlarına rakibin kendilerinden daha iyi tepki verdiğini söyledi.

Osman Zeki Korkmaz: "Karagümrük, bizden biraz daha iyi tepki verdi"
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Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un yardımcı antrenörü Osman Zeki Korkmaz, saha şartlarına rakibin kendilerinden daha iyi tepki verdiğini, o nedenle planladıkları oyunu oynayamadıklarını söyledi. 

Kocaeli Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, her 2 takımın da belli hazırlıklar yaparak geldiğini fakat dün öğle saatlerinde başlayan yağışın maç saatine kadar sürdüğünü belirtti.

Maçın ağır zeminde oynandığını dile getiren Korkmaz, karşılaşmanın başı ve devre arasında sahanın elverdiği ölçüde oynamaları gerektiğini oyuncularıyla değerlendirdiğini kaydetti. 

Korkmaz, aslında oyun formatına uymalarını gerektiğini, kısmen bunu yapabildiklerini aktararak, "Yapamadığımız noktalarda da rakip ligin sahip olduğu topu iyi kullanan takımlarından biri. Hatta ligin en az top kaybıyla oynayan ikinci takımı Karagümrük. Çok fazla hücum enstrümanı var elinde. Ceza sahası etrafında ve içinde çok kalabalık oyuncuyla hücum eden bir takım." diye konuştu. 

İlk golü yedikleri anda Guilherme'nin sakatlığından dolayı dışarıda olduğunu, tam oyuncu değişikliği yapacakken rakip takımın bu noktadaki eksikliği görerek oradan sonuç aldığını ifade eden Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu: 

"Bugünün saha şartlarına açıkçası Karagümrük bizden biraz daha iyi tepki verdi. Kendi planladığımız oyunu oynayamama sebebimiz, saha şartlarının bizi etkilemesi. İki takımı da etkiledi ama biz biraz daha geç tepki verdik. Öte yandan bu ağır zemin şartlarında bir sakat oyuncu verdik. Bu, en üzücü boyutu bence. Maçı kaybetmekten daha büyük üzüntü yaşadık burada. Umarım çok ciddi değildir. Bu tip maçlardan sonra fiziksel olarak futbolcuların nasıl bir tahribata uğradığını bir gün sonrasında daha net anlayabiliyoruz. Umarım iki takım için de daha fazla sakatlık olmaz bu maçın sonrasında."

Osman Zeki Korkmaz: Karagümrük, bizden biraz daha iyi tepki verdi

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