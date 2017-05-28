Osmanlıspor - Çaykur Rizespor: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligde kalma umudunu 34. haftaya taşıdı...

Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşmada Osmanlıspor 7. dakikada Maher'le öne geçti, konuk ekipten 42'de Petrucci ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.

47'de Çaykur Rizespor, Kweuke'nin ayağından penaltı atışından yararlanamadı. 5 dakika sonra Kweuke topu köşeye plaseleyip takımını öne geçirdi: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Karadeniz ekibi maçtan altın değerinde galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltti. Rizespor son hafta kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Maher'in şutunda defanstan seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Ndiaye'nin sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rusescu'nun vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa ilk olarak Prochazka dokundu. Seken meşin yuvarlakla buluşan Maher, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



27. dakikada Maher'in pasıyla ceza alanına girerken topla buluşan Bifouma, altıpasın hemen önünden yaptığı kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.



32. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda toplu buluşan Webo'nun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



37. dakikada Rusescu'nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Maher'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.



41. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında konuk ekip golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan topla gelen Süleyman Koç, topu Kweuke'ye aktardı. Kweuke'den seken topla penaltı noktasına yakın yerde buluşan Petrucci, kaleci Karcemarskas'a rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

İkinci yarı

46. dakikada Prochazka'nın, Kweuke'yi düşürmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atış için topun başına geçen Kweuke, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı dışarı attı.

49. dakikada geriden atılan uzun pasta ceza alanı içinde topla buluşan Edomwonyi, kaleci Karcemarskas'ı geçemeyince takımını bir golden etti.

52. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, topla hareket halindeki Saadane, meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Kweuke'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi.

68. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ndiaye, rakiplerini geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

70. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, top kalecinin ellerinden kaldı.

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır (Dk. 86 Szukala), Carlos, Nidaye, Maher, Rusescu (Dk. 55 Delarge), Bifouma (Dk. 55 Engin Bekdemir), Webo

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan), Atiyah (Dk. 46 Orhan Ovacıklı), Oboabona, Dhurgham İsmail (Dk. 77 Janster), Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Petrucci, Edomwonyi, Kweuke

Goller: Dk. 7 Maher (Osmanlıspor), Dk. 41 Petrucci, Dk. 52 Kweuke (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Petrucci, Dk. 43 Oboabona, Dk. 71 Fink, Dk. 78 Saadane (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Prochazka, Dk. 77 Karcemarskas, Dk. 90+3 Maher (Osmanlıspor)

Stat: Osmanlı

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır (Dk. 86 Szukala), Carlos, Nidaye, Maher, Rusescu (Dk. 55 Delarge), Bifouma (Dk. 55 Engin Bekdemir), Webo

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan), Atiyah (Dk. 46 Orhan Ovacıklı), Oboabona, Dhurgham İsmail (Dk. 77 Janster), Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Petrucci, Edomwonyi, Kweuke

Goller: Dk. 7 Maher (Osmanlıspor), Dk. 41 Petrucci, Dk. 52 Kweuke (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Petrucci, Dk. 43 Oboabona, Dk. 71 Fink, Dk. 78 Saadane (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Prochazka, Dk. 77 Karcemarskas, Dk. 90+3 Maher (Osmanlıspor)