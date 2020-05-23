Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Osmanlıspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
23.05.2020 - 14:50 | | AA

Osmanlıspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Osmanlıspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABONE OL

Kulüp doktoru Savaş Kudaş, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs Perşembe günü tüm oyuncu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi yapıldığını belirterek, "Testler sonucunda bir çalışanımızda Kovid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif olan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulamaya başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Osmanlısporda bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

FC Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'a Attığı En İyi Beş Gol

Barcelona'dan geçmişe yolculuk! Lionel Messi...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı

Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı

Larkin: Avrupa Ligi devam etmemeli

Larkin: Avrupa Ligi devam etmemeli

Son dakika | Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması

Son dakika | Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray, Gorica'dan Kristijan Lovric'i gündemine aldı

Galatasaray, Gorica'dan Kristijan Lovric'i gündemine aldı

Sıradaki Haber