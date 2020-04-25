Osvaldo: "50 milyon dolar versen bile Galatasaray'a gelmem"

Futbolu sıkıcı bulduğu için 30 yaşında yeşil sahalara veda eden ancak 4 yıllık aranın ardından ocak ayında Arjantin ekibi Banfield'a imza atarak geri dönen Pablo Daniel Osvaldo, katıldığı bir canlı yayında Galatasaray ve Prandelli hakkında flaş açıklamalar yaptı.

"Çok ağladım hatta ölmek istedim"

Prandelli'nin kendisini 2014 Dünya Kupası kadrosuna almayarak büyük haksızlık yaptığını belirten Osvaldo, "2014 Dünya Kupası'nagitmeyi hak etmiştim. Ancak Prandelli beni götürmedi. Bana gitmeyeceğimi bile söylemedi. Gazeteler Arjantinli olduğumu yazmaya başladı ve beni bu nedenle kadroya almadı. Çok ağladım hatta ölmek istedim. Çünkü Dünya Kupası'na gitmeyi çok istedim" dedi.

"Prandelli Galatasaray'a transfer etmek istedi"

İtalyan hocaya o dönem çok kızdığını aktaran eski futbolcu, daha sonra Prandelli'nin transfer teklifini açıkladı. 34 yaşındaki Osvaldo, Daha da kötüsü, Dünya Kupası'ndan sonra beni Galatasaray'a transfer etmek istedi. 'Günlük 50 milyon dolar versen bile gelmem' dedim" şeklinde konuştu.

Deneyimli forvet Atalanta, Fiorentina, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Boca Juniors ve Porto gibi önemli takımlarda forma giydi.

Osvaldo 2016'da futbolu bıraktıktan sonra müzik albümü de çıkardı. 34 yaşındaki golcü, Ocak 2020'de Arjantin takımlarından Banfield'a imza attı ve kulübüyle 2 maça çıktı.

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