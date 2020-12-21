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21.12.2020 - 15:01 |

Oyunseverler, en uzun gecede bir araya geliyor!

Red Bull Türkiye Twitch kanalı, sunduğu içeriklerle fark yaratmaya devam ediyor. Oyunseverler, en uzun gecede de Red Bull Türkiye Twitch kanalında ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berke ‘’RIP’’ Tepe, Alp TV, Alihan ‘'deNc'’ İpek, Red Bull sporcusu Mehmet ‘’cNed’’ İpek, Futbolist takımından Sterben ve Marqnue ile buluşacak. Ünlü yayıncılar, Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda 4 takıma ayrılarak en uzun gecenin yıldızı olmak için mücadele edecek.

Oyunseverler, en uzun gecede bir araya geliyor!
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Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Türkiye Twitch kanalı, 21 Aralık’ta da Red Bull #EnUzunGece programı ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunuyor. Oyunseverler yılın en uzun gecesinde Red Bull Türkiye Twitch kanalında ünlü yayıncılar Cantuğ “UNLOST” Özsoy, Necati "ZEON" Akçay, Berke ‘’RIP’’ Tepe, Alp TV, Alihan ‘'deNc'’ İpek, Red Bull sporcusu Mehmet ‘’cNed’’ İpek, Futbolist takımından Sterben ve Marqnue ile buluşacak.

Ünlü yayıncılar, Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda 4 takıma ayrılıp duo olarak en uzun gecenin yıldızı olmak için mücadele edecek. Kapışmalar boyunca Twitch yayınından en iyi “Flick Shot” anlarının kliplerini kaydetmeyi başaran 3 oyunsever ise HyperX’ten kulaklık içeren Red Bull Oyuncu Kiti kazanacak. 21 Aralık Pazartesi gecesi saat 19.00’da başlayacak ve 21.30’a kadar sürecek canlı yayın Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebilecek.

Oyunseverler, en uzun gecede bir araya geliyor

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