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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Ozan Kabak: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim
02.02.2021 - 11:54 |

Ozan Kabak: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen Ozan Kabak'ı, Premier Lig devi Liverpool sezon sonuna kadar kiraladı. Ozan, İngiltere'ye doğru yola çıktı. Genç futbolcu çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Ozan Kabak: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim
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A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı ve Almanya Bundesliga takımlarından Schalke forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan KabakLiverpool sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıklamıştı.

Genç futbolcu, İngiltere'ye doğru yola çıktı. Ozan, yolculuk öncesinde beIN Sports'a konuştu. 20 yaşındaki savunmacı "Çok gururluyum, çok mutluyum. İnşallah ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Çok çalıştım, çok uğraştım bunun için. Çok heyecanlıyım. Bir an evvel hocamla tanışıp, takıma katılmak istiyorum. Van Dijk bana göre en iyisi. Onunla beraber oynayacak olmak benim için rüya gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

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