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07.02.2020 - 22:58 |

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'dan lösemi hastasına ziyaret

Schalke 04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu, hastanede lösemi tedavisi gören minik Alperen Yiğit'e moral ziyaretinde bulundular.

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'dan lösemi hastasına ziyaret

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu, hastanede lösemi tedavisi gören minik Alperen Yiğit'e moral ziyaretinde bulundular.

Gelsenkirchen'de yaşayan Nurcan Ilgaz ile İrfan Ilgaz çiftinin iki çocuğundan biri olan 9 yaşındaki Alperen Yiğit, yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle Essen Klinikum Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Alperen Yiğit'i hastanede sık sık ziyaret eden öğretmeni Ferhan Tan, lösemi hastası 3'üncü sınıf öğrencisine moral verme arayışı içine girerken, öğrencisinin futbola olan tutkusunu bilen Tan, Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'yu hastaneye davet etti. Başkonsolos Ahmet Davaz ve Avrupa Zonguldaklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, Schalke 04 yöneticileriyle temasa geçti ve milli oyuncular bu sabah hastaneye giderek, lösemi hastası Alperen Yiğit'i ziyaret etti.

ALPEREN YİĞİT'E MAÇ DAVETİ

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun ziyareti Alperen Yiğit'e moral verirken, Alperen Yiğit'in yüzünün gülmesiyle de hem ailesi, hemde öğretmeni de büyük sevinç yaşadı. Hastanede tedavi gören Alperen Yiğit ile ziyaret sırasında kısa sohbet eden Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun tedavisinin ardından Alperen Yiğit'i Schalke 04'ün maçı için Veltins Arena'ya da davet ettikleri öğrenildi. Öğretmen Ferhan Tan ise Schalke 04'te forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'ya bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti.

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucudan lösemi hastasına ziyaret

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucudan lösemi hastasına ziyaret

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