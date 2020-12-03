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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Ozan Kabak'a transfer şoku! İptal oldu...
03.12.2020 - 07:55 |

Ozan Kabak'a transfer şoku! İptal oldu...

İtalya Serie A Devi Milan, Pioli'nin isteği üzerine Sırp oyuncu Nikola Milenkovic'i takibe aldı. Milli yıldız Ozan Kabak transferinden şimdilik vazgeçildi.

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İtalya Serie A ekibi AC Milan, Ozan Kabak yerine Nikola Milenkovic'i kadrosuna katmak istiyor

Milan teknik direktörü Pioli, Sırp oyuncuyu çok beğendiği için Milan yönetimi gözünü 23 yaşındaki stopere çevirdi.

FIORENTINA FORMASI GİYİYOR
Fiorentina'da oynayan 23 yaşındaki Milenkovic, bu sezon takımıyla 11 maça çıktı. Sırp oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor. Pioli'nın daha önce 2017-2019 yıllarında Fiorentina'da beraber çalıştığı için oyuncuya daha yakın olduğu tahmin ediliyor. Yaz aylarında Fiorentina, oyuncusu için 40 milyon avrodan aşağıdaki teklifleri kabul etmedi.

Ücrette anlaşılamaması halinde Ozan Kabak'ın yeniden birinci aday konumuna gelmesi de mümkün görünüyor.

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