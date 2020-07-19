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19.07.2020 - 16:25 | | Temel ELCİVAN/ALMANYA, (DHA) -

Ozan Kabak'tan Selçuk İnan mesajı

Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, futbolu bırakan eski takım arkadaşı Selçuk İnan için paylaşım yaptı.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, dün aktif futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan için paylaşımda bulundu.

Ozan Kabaktan Selçuk İnan mesajı

Ozak Kabak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da Selçuk İnan ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.

Ozan Kabaktan Selçuk İnan mesajı

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