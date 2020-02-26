26.02.2020 - 08:55 | | Takvim
Ozan Tufan için olumsuz rapor
Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu maçta Ozan Tufan’ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları oyuncunun performansı için olumsuz rapor verdi.
Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.
İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.