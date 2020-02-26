Ozan Tufan için olumsuz rapor

Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.

İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.