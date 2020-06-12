Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'de maçın 14. dakikasında VAR kontrolünün ardından Ozan Tufan'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve bu yüzden Ozan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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