Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!
12.06.2020 - 21:57 |

Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmanın 14. dakikasında kırmızı kart gören Ozan Tufan, Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!
ABONE OL

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'de maçın 14. dakikasında VAR kontrolünün ardından Ozan Tufan'ın Dje Dje'nin bileğine bastığı tespit edildi ve bu yüzden Ozan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Tufan'ın gördüğü kırmızı kart sonrası Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki: Böyle yönetecekseniz...

Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu

    Marca'dan Kevin Prince Boateng paylaşımı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!
      Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!
    2. Fenerbahçe Kayserispor maçı başladı! (CANLI)
      Fenerbahçe Kayserispor maçı başladı! (CANLI)
    3. Göztepe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
      Göztepe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    4. Ahmet Nur Çebi: Bonservisle oyuncu alma devri bitti!
      Ahmet Nur Çebi: Bonservisle oyuncu alma devri bitti!
    5. Fenerbahçe-Kayserispor (CANLI)
      Fenerbahçe-Kayserispor (CANLI)



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe Trabzonspor (CANLI)

    Göztepe Trabzonspor (CANLI)

    Bayern Münih'in 40 yıllık kulüp doktoru Müller-Wohlfahrt görevinden ayrılıyor

    Bayern Münih'in 40 yıllık kulüp doktoru Müller-Wohlfahrt görevinden ayrılıyor

    Son dakika | Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması!

    Son dakika | Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması!

    Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'a destek!

    Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'a destek!

    Sıradaki Haber