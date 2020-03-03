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03.03.2020 - 13:03 |

Ozan ve Merih’e kapılar kapalı

Avrupa’da forma giydikleri kulüplerde başarıyla top koşturan Türk futbolcuları kulüplerinin bırakmaya niyetleri yok. Juventus’ta oynayan Merih Demiral ve Schalke’nin kadrosunda bulunan Ozan Kabak’ın yola takımlarında devam edecekleri ortaya çıktı.

Ozan ve Merih’e kapılar kapalı
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Juventus yönetimi, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapayan Merih Demiral için takımda kalması kararını verdi. Milan, Atletico Madrid ve Leicester City’den oyuncu için daha önce gelen teklifleri geri çeviren İtalyan ekibinin, futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda düşündüğü ve Merih’e takımda önemli görevler verileceği belirtildi.

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider da Ozan Kabak’ın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada genç savunmacının bırakılmayacağını söyledi. Ozan ile ilgili yaptığı konuşmada Schneider “Yüksek performans sergileyen futbolcularımızı bırakmayacağız. Hepsini birlikte takımda tutarak, performansları yükselteceğiz” dedi.

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