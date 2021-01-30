ÖZEL | Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur"

SERDAR SARIDAĞ

Milliyet’e açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı, Hulk veya Cenk Tosun konusunda önce kulübün menfaatlerini düşüneceklerini kaydetti, “Ben ekonomik olarak Beşiktaş’ın geleceğini riske sokamam. İsimler önemli değil. Önemli olan Beşiktaş. Bu böyle bilinmeli” dedi.

Devre arası transfer döneminde tamamen bir golcü transferi üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş’ta çalışmalar hızlandı. Son günlerde Cenk Tosun ile Hulk arasında gidip gelen yönetim, mali kriterlerinden kesinlikle taviz vermeyecek.

Bu konuda Milliyet’e açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, “Ben bu göreve gelirken, Beşiktaş’ın geleceğini yakından ilgilendiren maddi konular konusunda taviz vermeyeceğimi ve bunun için canımın yanmasını bile göze aldığımı söylemiştim. Yine söylüyorum, transferde limitlerimizi zorlayan hiçbir girişime izin vermem” diye konuştu.



Hocamız çok başarılı

Takımın çok iyi bir havası olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, “Sergen Yalçın hocamız çok başarılı. Takımın havası çok iyi. Forma dağıtma konusunda çok adaletli. O nasıl forma adaleti sağlıyorsa ben de ödemeler konusunda adalet sağlamaya çalışıyorum. Bir transfer yüzünden takım içerisindeki ödemeleri aksatmamız mümkün değil. Bunu göze alamam. Ödemeler konusunda sıkıntı olmayınca oyuncularımız ve doğal olarak da tüm ekip mutlu. Hulk veya Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur. Hulk transferi, bizim istediğimiz rakamlara gelinmediği için bitmedi. Kaldı ki, göndermemiz gereken oyuncular var. Ben ekonomik olarak Beşiktaş’ın geleceğini riske sokamam. Taraftarımıza her zaman söylüyorum. Bize ve hocamıza inansınlar. Bizlere güvensinler ayrıca her zaman kenetlenmiş bir vaziyette kalalım. İsimler önemli değil. Önemli olan Beşiktaş. Bu böyle bilinmeli” ifadelerini kullandı.

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