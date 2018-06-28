Panama - Tunus: 1-2

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçında Panama ile Tunus karşı karşıya geldi. Mordovia Arena'da oynanan mücadeleyi Tunus 2-1 kazandı.

Müsabakada Tunus'un gollerini 51. dakikada Fakhreddine Ben Yousse, 66. dakikada Wahbi Khazrikaydetti. Panama'nın golünü 33. dakikada Jose Rodriguez attı.

Bu sonuçla Tunus grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı. Panama ise puansız şekilde turnuvaya veda etti.

İlk iki maçında Panama ve Tunus grubun güçlü temsilcileri İngiltere ve Belçika karşısında sahadan mağlup ayrılmıştı. Panama ilk maçında Belçika karşısında 3-0'lık mağlubiyet alırken Tunus ilk maçında İngiltere'ye karşı güzel bir futbol sergilemesine karşılık 2-1'lik skorla sahadan mağlup olmuştu.

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Stat: Mordovia

Hakemler: Nawaf Shukralla (Bahreyn), Yaser Tulefat (Bahreyn), Taleb El Marri (Katar)

Panama: Panedo, Machado, Roman Torres (Dk. 56 Tejada), Escobar, Ovalle, Godoy, Gomez, Avila (Dk. 81 Arroyo), Barcenas, Jose Luis Rodriguez, Gabriel Torres (Dk. 46 Cummings)

Tunus: Mathlouthi, Haddadi, Meriah, Bedoui, Naguez, Chaaleli, Skhiri, Sassi (Dk. 46 Badri), Sliti (Dk. 77 Khalil), Khazri (Dk. 89 Srarfi), Fakhreddine Ben Youssef

Goller: Dk. 33 Meriah (Kendi kalesine) (Panama), Dk. 51 Fakhreddine Ben Youssef, Dk. 66 Khazri (Tunus)

Sarı kartlar: Dk. 44 Sassi, Dk. 71 Badri, 90 3 Chaaleli (Tunus), Dk. 78 Avila, Dk. 80 Gomez (Panama)

MAÇTAN DAKİKALAR

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında Tunus, Panama'yı 2-1 yendi.



Grupta daha önceki maçlarda üst tura çıkma şanslarını yitiren iki ülke de kupaya veda etti.



33. dakikada Panama 1-0 öne geçti. Jose Luis Rodriguez'in ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, savunmada Meriah'a çarparak yön değiştiren top ağlara gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Panama'nın üstünlüğüyle sona erdi.



51. dakikada Tunus skoru eşitledi. Sliti'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topu kontrol eden Khazri meşin yuvarlığı içeri çıkardı. Fakhreddine Ben Youssef, altıpas çizgisi üzerinde buluştuğu topu filelere gönderdi: 1-1 Fakhreddine Ben Youssef'in kaydettiği bu gol, Dünya Kupası tarihinin 2500. golü olarak kayıtlara geçti.



66. dakikada Tunus öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Haddadi'nin pasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Khazri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2 Tunus, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

