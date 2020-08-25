PAOK - Beşiktaş: 3-1

Başakşehir'in ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda PAOK ile karşı karşıya geldi. Yunanistan'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti.

Maçta Beşiktaş'ın tek golünü 37. dakikada Larin kaydetti. PAOK'un gollerini 7. ve 24. dakikalarda Tzolis ve 30. dakikada Pelkas kaydetti. Öte yandan 41. dakikada Akpom'un kullandığı penaltıyı kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.

Bu sonuçla Beşiktaş yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.









İLK 11'LER



PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom



Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada PAOK 1-0 öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Giannoulis'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Tzolis filelere gönderdi: 1-0

24. dakikada PAOK skoru 2-0 yaptı. Bir kez daha savunmanın arkasına atılan topla pozisyona giren PAOK'ta Akpom çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Tzolis vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0

30. dakikada skor 3-0 oldu. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında ani gelişen atakta Tzolis hızla ceza sahasına girerek Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'da müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-0

36. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Larin ceza sahası içinde topu tek vuruşla gole çevirdi: 3-1

40. dakikada PAOK penaltı kazandı. Welinton'un müdahalesi sonrası penaltı kazanan PAOK'ta 41. dakikada topun başına geçen Akpom'un vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

42. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahanın gerisinden savunmanın arkasına atılan topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Boyd'un altı pasın çaprazından sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi PAOK'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları