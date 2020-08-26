PAOK hocası Abel Ferreira: "Herkes en iyi performansını gösterdi"

Beşiktaş'ı 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne devam eden PAOK Teknik Direktörü Abel Ferreira maç sonu konuştu.

"Herkes en iyi performansını gösterdi"

"Beşiktaş maçı için çok çalıştık, güçlü bir grup, güçlü bir ruh oluşturduk. Bu galibiyet sadece oynayan oyuncuların değil, tüm oyuncularımın başarısı. Takımın gösterdiği performanstan çok memnunuz. Herkes en iyi performansını gösterdi"