Para milli atlet Gökhan Akın'dan Dubai'de bronz madalya

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı sporcularından Gökhan Akın, Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ikinci gününde bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, T46/47 kategorisi erkekler uzun atlama finalinde para atlet Gökhan Akın, 5.78 metrelik derecesiyle üçüncü oldu.

Turnuvanın ilk gününde 3 madalya kazanan bedensel engelli millilerin madalya sayısı bugün elde edilen dereceyle 4'e ulaştı.