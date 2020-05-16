ParmalÄ± 2 futbolcu koronavirÃ¼s ÅŸÃ¼phesiyle karantinaya alÄ±ndÄ±

Ä°talya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif Ã§Ä±kan 2 futbolcu karantinaya alÄ±ndÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, futbolcu, teknik ekip ve Ã§alÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 60 kiÅŸiye Kovid-19 testleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Ä°simleri aÃ§Ä±klanmayan 2 futbolcunun, ilk testlerinin pozitif ikincilerinin ise negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve bu futbolcularÄ±n karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydedildi.Â

FutbolcularÄ±n semptom gÃ¶stermediÄŸi ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu aktarÄ±lÄ±rken, teste giren diÄŸer isimlerinin sonuÃ§larÄ±nÄ±n negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

Serie A takÄ±mlarÄ±, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla durdurulan ligin 13 Haziran'da yeniden baÅŸlamasÄ± konusunda uzlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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Zico Japonya GÃ¼nlerini AnlattÄ±