Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri ParmalÄ± 2 futbolcu koronavirüs ÅŸüphesiyle karantinaya alÄ±ndÄ±
16.05.2020 - 22:54 | | AA

ParmalÄ± 2 futbolcu koronavirüs ÅŸüphesiyle karantinaya alÄ±ndÄ±

Parma'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif Ã§Ä±kan 2 futbolcu karantinaya alÄ±ndÄ±.Â

ParmalÄ± 2 futbolcu koronavirüs ÅŸüphesiyle karantinaya alÄ±ndÄ±
ABONE OL

Ä°talya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif Ã§Ä±kan 2 futbolcu karantinaya alÄ±ndÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, futbolcu, teknik ekip ve Ã§alÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 60 kiÅŸiye Kovid-19 testleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ä°simleri aÃ§Ä±klanmayan 2 futbolcunun, ilk testlerinin pozitif ikincilerinin ise negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve bu futbolcularÄ±n karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydedildi.Â 

FutbolcularÄ±n semptom gÃ¶stermediÄŸi ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu aktarÄ±lÄ±rken, teste giren diÄŸer isimlerinin sonuÃ§larÄ±nÄ±n negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

Serie A takÄ±mlarÄ±, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla durdurulan ligin 13 Haziran'da yeniden baÅŸlamasÄ± konusunda uzlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

ParmalÄ± 2 futbolcu koronavirÃ¼s ÅŸÃ¼phesiyle karantinaya alÄ±ndÄ±

Â 

Zico Japonya GÃ¼nlerini AnlattÄ±

    Ali Koç: "Yerli ve yabancÄ± 3 ayrÄ± hoca ile görüÅŸüyoruz"
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Virgil van Dijk, Groningen'e destek için dört kombine aldÄ±

    Virgil van Dijk, Groningen'e destek iÃ§in dÃ¶rt kombine aldÄ±

    EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Chiaka Ogbogu'yu transfer etti

    EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Chiaka Ogbogu'yu transfer etti

    Zola: "Futbol, bir terapi görevi görebilir"

    Zola: "Futbol, bir terapi gÃ¶revi gÃ¶rebilir"

    Lung: "Süper Lig'in ertelenmek istendiÄŸini duydum"

    Lung: "SÃ¼per Lig'in ertelenmek istendiÄŸini duydum"

    SÄ±radaki Haber