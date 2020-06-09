Paulo Dybala: "Tam hazır değilim"

Koronavirüsle mücadelede en fazla sıkıntı çeken futbolculardan olan Juventus’un yıldızı Paulo Dybala, İtalya’da röportaj verdi.

5 kez testleri pozitif çıkan Dybala; korku dolu günler yaşadığını vurgulayarak; “Yakalandığım an zaten bir stres vardı. Üstüne beklediğimden çok daha uzun sürede hastalığı atlatabildim. Şu anda tüm testlerim negatif çıkıyor, yüzde 100 olarak hastalığı yendim ama halen daha bazı etkileri var. Fiziksel olarak biraz eksik kaldım. Lig maçları başlayacak ama ben yüzde 100 hazır değilim. Ancak eskiye göre çok daha iyiyim” yorumunu yaptı.