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29.04.2020 - 10:13 |

Paulo Dybala'nın son corona virüs testi pozitif çıktı!

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın 6 hafta içinde tam 4 kez corona virüs testi yaptırdığı ve son testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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İspanya'da yayın yapan El Chiringuito programının servis ettiği habere göre, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın 6 hafta içinde tam 4 kez corona virüs testi yaptırdığı ve son testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Arjantinli futbolcu kısa süre önce hastalıkla savaşmaktan bahsetmiş ve nefes almakta zorlandığını açıklamıştı.

Dybala, "Neyse ki çok daha iyi durumdayız. Hiçbir semptom göstermiyoruz." dedi. 

Dybala, corona virüs hakkında şunları söyledi;

"Daha güçlü semptomlarım vardı. Çok çabuk yoruluyordum ve antrenman yapmak istediğimde beş dakika sonra nefes darlığı başlıyordu. Orada bir şeylerin doğru olmadığını fark ettim ve kulübün yaptığı testlerle bize pozitif olduğumuz söylendi."

Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi, Juventus'ta corona virüse yakalanan futbolcular olarak kayıtlara geçti. Juventus dahil olmak üzere Serie A takımlarının 4 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara başlamaları planlanıyor.

Paulo Dybalanın son corona virüs testi pozitif çıktı

Paulo Dybalanın son corona virüs testi pozitif çıktı

 

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