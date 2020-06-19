Falay, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 2018'de dÃ¼nyaya gelenÂ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu yaÅŸlarda anneye Ã§ok ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu belirterek, "AslÄ±nda hamileÂ kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸim andan itibaren Ã§ocuklarÄ±mÄ± kendim bÃ¼yÃ¼tmek istiyordum amaÂ diÄŸer tarafta da Ã§ok sevdiÄŸim VakÄ±fBank ailem ve iÅŸim vardÄ±. Zaten ancak Ã¼Ã§Â senede bu adÄ±mÄ± atabildim." dedi.

Anne olmanÄ±n tarifi imkansÄ±z bir duygu olduÄŸunu anlatan Falay,Â "GerÃ§ekten insanda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimlere yol aÃ§Ä±yor. Hele geÃ§ ve Ã§ok zor sahipÂ olmuÅŸsanÄ±z." diye konuÅŸtu.

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MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§ocuklarÄ±yla zaman geÃ§irmek istediÄŸini vurgulayanÂ Falay, "DiÄŸer taraftan VakÄ±fBank'Ä± ve voleybolu hayatÄ±mdan tamamÄ±yla Ã§Ä±karmayÄ±Â hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

"VakÄ±fBank benim ailem"Â

TÃ¼rk voleybolunun lokomotifi VakÄ±fBank'ta altÄ± yÄ±l boyunca genelÂ menajerlik yapmanÄ±n kendisi iÃ§in gurur olduÄŸunu aktaran Falay, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yleÂ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

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"VakÄ±fBank benim ailem. Tam 10 kupa kazanmayÄ± baÅŸardÄ±k ve nedenÂ TÃ¼rkiye'nin en iyi voleybol kulÃ¼bÃ¼ olduÄŸumuzu gÃ¶sterdik. AslÄ±nda sadeceÂ voleybolun deÄŸil uluslararasÄ± alanda TÃ¼rkiye'nin en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mÄ±na sahibiz.Â YÃ¶netim ÅŸekli olarak VakÄ±fBank, TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m spor kulÃ¼plerine Ã¶rnektir.Â Tepeden tÄ±rnaÄŸa Ã§ok iyi yÃ¶netilen bir organizasyona sahiptir."

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VakÄ±fBank'ta oynamanÄ±n her sporcunun hayali olduÄŸunu anlatan Falay,Â "Voleybolda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ sporcularÄ± VakÄ±fBank'a getirmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼Â Ã§aba ve maliyete katlanmanÄ±z gerekmez. Hatta son 5 ya da 10 sezona bakarsanÄ±z enÂ az transfer yapan, kulÃ¼p ve altyapÄ±sÄ±ndan en Ã§ok milli sporcu Ã§Ä±karan takÄ±mÂ VakÄ±fBank olmuÅŸtur. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼re boyunca da hiÃ§bir zaman popÃ¼lerlik adÄ±Â altÄ±nda yÃ¼ksek maliyetli bir oyuncu transferi yapmadÄ±k." diye konuÅŸtu.

BaÅŸarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ± altyapÄ±Â

VakÄ±fBank'Ä±n her zaman takÄ±mÄ± ileriye taÅŸÄ±yacak oyuncularÄ± kadroyaÂ dahil ettiÄŸini kaydeden Falay, "Uzun dÃ¶nemli kadrolar oluÅŸturduk ve en Ã¶nemliÂ sporcu kaynaÄŸÄ±mÄ±zÄ± altyapÄ±mÄ±zdan saÄŸladÄ±k. VakÄ±fBank her zaman altyapÄ±sÄ±naÂ Ã¶ncelik vermiÅŸtir. Bu yÃ¼zden Ebrar'lar, AyÃ§a'lar, TuÄŸba'lar, Zehra'lar ÅŸu andaÂ TÃ¼rk voleybolunun gururu, milli takÄ±mÄ±n omurgasÄ± olmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesindeÂ bulundu.

Spordaki baÅŸarÄ±nÄ±n istikrarla saÄŸlanabileceÄŸini vurgulayan Falay,Â "BaÅŸarÄ±da istikrar saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda her sene yeniden takÄ±m kurulmasÄ± gibi birÂ alÄ±ÅŸkanlÄ±k var. Yeni takÄ±m kurmanÄ±n da beraberinde getirdiÄŸi bazÄ± zorluklar var.Â Hem maliyet hem de sporcularÄ±n birbirine alÄ±ÅŸmasÄ± anlamÄ±nda zaman kaybÄ± oluyor.Â DolayÄ±sÄ±yla kÄ±sa vadede baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak hayal oluyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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VakÄ±fBank'taki baÅŸarÄ±nÄ±n 3-4 senelik planlamalarla elde edildiÄŸiniÂ anlatanÂ Falay, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

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"Tabii bunda kulÃ¼p yÃ¶netiminin desteÄŸini gÃ¶z ardÄ± etmemek gerekir.Â Benim de gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemde Ã¶nceliÄŸi takÄ±m ruhunun bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne verdik. UzunÂ yÄ±llar aynÄ± formaya hizmet edecek sporcular tercih ettik. En Ã¶nemlisi oÂ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ± altyapÄ±mÄ±zdan yetiÅŸtirdik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezonun kadrosunu da Ã§okÂ Ã¶nceden planlamÄ±ÅŸtÄ±k ve bu yÃ¶nde kadromuzu transfer yapmadan koruduk. Ä°stikrarlÄ±Â bir takÄ±m oluÅŸturduÄŸunuzda yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± her zaman alÄ±yorsunuz.Â VakÄ±fBank da bu yatÄ±rÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± her zaman almÄ±ÅŸtÄ±r. Åžampiyonluklarla,Â kupalarla, uluslararasÄ± baÅŸarÄ±larla, yeni TÃ¼rk kadÄ±n voleybolcularÄ±nÄ±nÂ yetiÅŸmesiyle ve en Ã¶nemlisi kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n parlayan gÃ¶zlerle ablalarÄ±nÄ±Â ilham almasÄ±yla."

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GÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerine genel menajerliÄŸe getirilenÂ Neslihan Demir GÃ¼ler'i deÄŸerlendiren Falay, "AltÄ± yÄ±l boyunca gururla bu ailedeÂ yÃ¶neticilik yaptÄ±m. Bu bayraÄŸÄ± tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkemizin en gÃ¼zide kadÄ±nÂ sporcularÄ±ndan Neslihan'a bÄ±rakmanÄ±n gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla Ã§ocuklarÄ±mla vakitÂ geÃ§ireceÄŸim bir dÃ¶neme giriyorum. Neslihan gibi baÅŸarÄ±lÄ± birinin voleybolunÂ iÃ§inde olmasÄ± gerekiyordu." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.

Pelin YÃ¼ce Falay, 2014'ten itibaren genel menajerlik yaptÄ±ÄŸÄ±Â VakÄ±fBank'ta 2 FIVB DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±, ikiÅŸer CEV Åžampiyonlar Ligi ile TÃ¼rkiyeÂ SÃ¼per Kupa, 3 TÃ¼rkiye Ligi ve 1 TÃ¼rkiye KupasÄ± sevinci yaÅŸadÄ±.