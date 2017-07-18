Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Pierce, Boston Celtics'te bıraktı
18.07.2017 - 11:06 |

Pierce, Boston Celtics'te bıraktı

Paul Pierce, Boston Celtics ile sözleşme imzaladıktan sonra basketbol kariyerine son verdi

Pierce, Boston Celtics'te bıraktı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) tecrübeli oyuncularından Paul Pierce, 15 yılını geçirdiği Boston Celtics ile sözleşme imzalayarak kariyerini sonlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sembolik olarak sözleşme imzalanan 39 yaşındaki Pierce'a kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Celtics'te emekli olma imkanının verildiği bildirildi. Pierce'ın 34 numaralı formasının emekliye ayrılarak TD Garden'daki yerini alacağı da belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pierce, "Bu organizasyon ve şehir beni kucaklayarak onlardan biri yaptı. Kariyerimi başka bir şekilde bitirmeyi hayal edemezdim. Hayatım boyunca Celtics taraftarı olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.

NBA'deki 19 yıllık kariyerinin 15'ini Boston Celtics'te geçiren Pierce, 2008'de tek şampiyonluğunu yaşadığı takımıyla finallerin en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber