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09.09.2020 - 21:21 | | AA

Pınar Karşıyaka turnuva maçında Fenerbahçe Beko'yu geçti

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko’yu 72-65 yendi. Antalya’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, rakibini 72-65 mağlup etti. Organizasyon 13 Eylül’deki final karşılaşması ile tamamlanacak.

Pınar Karşıyaka turnuva maçında Fenerbahçe Beko'yu geçti
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Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası’nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko’yu 72-65 yendi. Antalya’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, rakibini 72-65 mağlup etti. Organizasyon 13 Eylül’deki final karşılaşması ile tamamlanacak.


Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Fenerbahçe Beko: 65 Pınar Karşıyaka: 72

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Boris Ryahyk (Ukrayna), Uros Nikolic (Sırbistan), Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Hamilton 8, Brown 10, Westerman 6, Melih Mahmutoğlu 16, Biberoviç, Pierre 1, Barthel 2, Vesely 7, Eddie 6, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 5,

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 7, Morgan 12, Arca Tülüoğlu, Mahir Agva, Semih Erden 5, Onuralp Bitim, Kennedy 12, Taylor 12, Henry 12, Mbaye 6, Yunus Emre Sonsırma 6, Nusret Yıldırım.

1. Periyot: 17-21, Devre: 34-43, 3. Periyot: 46-57

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