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HaberlerBasketbol Haberleri Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek
13.03.2020 - 14:13 | | İZMİR (AA)

Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul'da ameliyat edildiği bildirildi. 

Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

Öte yandan ligde yarın Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında bugün hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İstanbul'a gideceği öğrenildi.

 Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek

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