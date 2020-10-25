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25.10.2020 - 11:37 | | AA

Podolski, yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir maçında attı

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Süper Lig'de bu sezon ilk golünü 6. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kaydetti.

Podolski, yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir maçında attı
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Kırmızı-beyazlı formayla geçen sezon 9 lig maçında 2 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon ilk golünü dün takımının deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasında attı.

Podolski, Antalyaspor'un 5-1 mağlup olduğu maçın 14. dakikasında takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

Bir şutu da direkten dönen Podolski, takım kaptanı olarak sahaya çıktığı Medipol Başakşehir mücadelesiyle bu sezon Süper Lig'de performans sergilediği maç sayısını 6'ya yükseltti.

- Amilton, cezalı duruma düştü

Antalyaspor'un Brezilyalı forveti Amilton, Medipol Başakşehir maçının 41. dakikasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 2 maç ceza alan Alman orta saha oyuncusu Sidney Sam'in yanı sıra Amilton'dan yoksun çıkacak.

- Deplasmandaki son 2 maçını kaybetti

Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de son iki dış saha maçında puan alamadı.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Antalyaspor, 6. haftada konuk olduğu Medipol Başakşehir'e karşı ise farklı kaybetti.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini de dış sahada yaşayan kırmızı-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı.

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Podolski, yeni sezonda ilk golünü Medipol Başakşehir maçında attı

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