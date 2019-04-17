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17.04.2019 - 10:11 | | ANKARA (AA)

Portland Trail Blazers 2-0 önde

Trail Blazers 2-0 önde - NBA Batı Konferansı play-off ilk turunda Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder'ı 114-94 yenerek, seride 2-0 üstünlük yakaladı

Portland Trail Blazers 2-0 önde
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 114-94 yenen Portland Trail Blazers, play-off ilk tur serisinde 2-0 öne geçti. NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder'a karşı 1-0 önde olduğu Batı Konferansı play-off ilk tur serisinin 2. karşılaşmasını da 114-94 kazandı.

Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynayan C.J. McCollum ve 29 sayı, 6 asist üreten Damian Lillard taşıdı.

Thunder'da Paul George 27 sayı, 8 ribaunt, Russell Westbrook ise 14 sayı, 11 asist, 9 ribauntla mücadele etti. Serinin 3 ve 4. karşılaşmaları Oklahoma'da oynanacak.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Orlando Magic: 111-82 (1-1)

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 114-105 (1-1)

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 114-94 (2-0)

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