Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Portsmouth'ta koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi
24.03.2020 - 22:22 | | ANKARA (AA) -

Portsmouth'ta koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi

İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Portsmouth'ta koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Ross McCrorie'de koronavirüs tespit edildi.

İskoç futbolcunun hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda kendisini toplumdan izole ettiği belirtildi.

İngiliz ekibinde daha önce de James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett ve Haji Mnoga'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Egzersizini evde yap hareketsiz kalma!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD’li Boyd’dan, Trump’ın dönün çağrısına cevap

ABD’li Boyd’dan, Trump’ın dönün çağrısına cevap

Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı

Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı

Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması: Bulguya rastlanmamıştır

Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması: Bulguya rastlanmamıştır

Sıradaki Haber