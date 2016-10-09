Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Kayserispor'un eski hocası Robert Prosinecki, takımına adeta sihirli değnek dokundurdu. Azerbaycan Milli Takımı'nın başına iki yıl önce geçen 47 yaşındaki çalıştırıcı, o günden bu yana ülke futbolunun ilerlemesine sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.

Almanlarla çekişiyorlar

Dünya Kupası elemelerinde dün gece Norveç ile karşı karşıya gelen Azeriler, sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçında da San Marino'yu yenen Azerbaycan böylece elemelere ikide iki yaparak başladı ve grupta Almanya'yla aynı puanda ilk iki sırayı paylaştı.

İspanyollar'dan yakın takip

Trabzonsporlu Ramil Sheydaev'in de son 10 dakikasında forma giydiği maçta Azerilerin Norveç'i mağlup etmesi ülkede büyük yankı uyandırdı. Futbolculuk döneminde Real Madrid ve Barcelona formaları giyen Hırvat futbol adamının başarısı, "Prosinecki mucizesi' başlıklarıyla İspanya'da da yer buldu.

Sadece 4 maç kaybetti

FIFA Dünya sıralamasında 133. sırada bulunan ve son dönemdeki yükselişini sürdüren Azerbaycan, elemelere yaptığı iyi başlangıçla yeni sıralamada daha yukarılara tırmanmayı da garantiledi. Dünya Kupası elemeleri kapsamında bugüne kadar oynadığı toplam 48 maçta 31 yenilgi alan Azerbaycan, Prosinecki döneminde çıktığı 12 maçta yalnızca 4 kez kaybetti.

Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü

Robert Prosinecki'nin ismi Samet Aybaba döneminin ardından uzunca bir süre Beşiktaş ile anılmış, siyah-beyazlılar son anda bir başka Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'i takımın başına getirmeye karar vermişlerdi.