PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi beraat etti! Valcke'ye şartlı hapis...

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Paris Saint Germain Başkanı ve beIN Medya Grubu CEO'su Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası televizyon haklarının transferine ilişkin yolsuzluk davasında suçsuz bulundu. Dünya Kupası’na ilişkin tv yayın haklarının dağıtımına ilişkin dava İsviçre mahkemesinde görüldü.

Eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ise aynı davada ertelenmiş cezaya çarptırıldı. Valcke’ye evrakta sahtecilik sebebiyle 120 gün şartlı hapis cezası verildi, ayrıca zararın tanzimi için 2 milyon dolar ödenmesi kararlaştırıldı.

Paris Saint-Germain Başkanı ve beIN Medya Grubu CEO'su Nasır el-Halifi ile eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke’nin, futbol yayın haklarının verilmesinde yolsuzluk yaptıkları iddia edilmiş, Valcke'nin rüşvet karşılığı, bu yayın haklarının verilmesinde rolü olduğu iddia edilmişti.



