Son dakika: Göztepe – Alanyaspor maçı İzmir depremi nedeniyle ertelendi

Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı, bölgede yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.



Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama;

Türkiye bildiğiniz gibi bir deprem ülkesi! Her zaman bu olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. 6.6 çok büyük bir deprem İzmir bölgesi için. Ümit ediyoruz ki en az hasar ve can kaybıyla bunu atlatırız. Türk milleti çok güçlüdür. En kısa zamanda bunu atlatacağımıza inanıyoruz. Allah başka depremleri bize yaşatmasın. Biz TFF olarak İzmir'den Süper Lig, 1. lig ne kadar oynanacak maç varsa ileriki bir tarihe erteledik ve bunu da az evvel yayınladık. Bu şekilde beklemedeyiz. İzmir'deki kulüp başkanları ile görüşüyoruz, inşallah en kısa sürede atlatacağız. Birçok kulüp İzmir'e hareket etmek üzereydiler. Hemen karar almamız gerekiyordu. Çünkü Alanyaspor'un uçağı 18:00'deydi. Hepimize geçmiş olsun.