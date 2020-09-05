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05.09.2020 - 14:06 | | ANKARA (AA) -

PSG kaleci Rico'nun bonservisini aldÄ±

Åžampiyonlar Ligi'nde finale yÃ¼kselen ancak kupayÄ± Bayern'e kaptÄ±ran PSG, Ä°spanyol kaleci Rico'nun bonservisini aldÄ±.Â

PSG kaleci Rico'nun bonservisini aldÄ±
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FransÄ±z ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geÃ§en sezon Sevilla'dan kiraladÄ±ÄŸÄ± kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 27 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol file bekÃ§isi ile 4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.Â FransÄ±z basÄ±nÄ±, PSG'nin Rico iÃ§in 6 milyon avro bonservis bedeli Ã¶dediÄŸini iddia etti.

Sergio Rico, geÃ§en sezon 10 maÃ§ta PSG'nin kalesini korumuÅŸtu.

PSG kaleci Riconun bonservisini aldÄ±

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