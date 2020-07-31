PSG - Lyon maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

4.5 aylık bir aradan sonra resmi maçlara Fransa Kupası ile başlayan PSG, St. Etienne engelini 1-0 geçerek kupayı müzesine götürmüştü. O maçta sakatlanan Kylian Mbappe ve Thilo Kehrer, bu mücadelede takımlarını yalnız bırakacaklar. Kehrer'in yerine sağ bekte Colin Dagba'yı izleyeceğiz. İyileşen Juan Bernat'ın da sol bekteki yerini alması bekleniyor. Mbappe'nin yokluğunda ise hücumda "Neymar & Icardi" ortaklığı olacak. Pablo Sarabia ya da Julian Draxler sol açıkta görev yapacak.

Lyon futbola 4 Temmuz'daki Nice maçıyla döndü. PSG karşısına çıkmadan önce 5 hazırlık maçı yaptı, sadece Rangers'a kaybetti. 4 galibiyetini de "tek farkla" aldı. Sol bek Youssouf Kone ve sağ bek Kenny Tete'nin oynaması beklenmiyor. TD Rudi Garcia 3'lü savunma kurgusu ile maça başlayabilir. Sol tarafta Maxwel Cornet ya da Melvin Bard olacak. Sağ tarafta ise Rafael'in oynaması kesin gibi... Stoper üçlüsünün ikisi tanıdık, Jason Denayer ve Marcelo Guedes'in yanında Marçal'ı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 2 maçta toplam 12 gol izledik.

- Aralarındaki son 5 maçın 4'ünü PSG kazandı. (Lyon 1 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Lig Kupası final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu! %57'lik kesim Fransa Kupası'ndan sonra Lig Kupası'nı da PSG'nin kazanmasını bekliyor... %9'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Kağıt üstünde adı büyük ama PSG’nin güç dengelerini alt üst etmesi sonrasında artık sıradanlaşan bir karşılaşma. PSG, hazırlık maçlarında da hiç hız kesmedi. Tek problem Mbappe’nin sakatlığı. Lyon cephesi de elbette kupanın hayalini kuruyor ancak olası bir mağlubiyete karşın da, 1 hafta sonraki Juventus mücadelesi için de ekstra bir kayıp vermek istemiyor. PSG’nin daha uzun bir dinlenme süresi olacak Atalanta sınavı için. Nereden bakarsanız bakın, kupa PSG’ye hep bir adım daha yakın.