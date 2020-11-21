Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri PSG, Monaco'ya yÄ±kÄ±ldÄ±! Tam 5 gol...
21.11.2020 - 01:38 | | AA

PSG, Monaco'ya yÄ±kÄ±ldÄ±! Tam 5 gol...

Fransa Ligi'nin 11. haftasÄ±nda Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'ya 3-2 maÄŸlup oldu.Â

PSG, Monaco'ya yÄ±kÄ±ldÄ±! Tam 5 gol...
ABONE OL

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasÄ±nda Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'ya 3-2 maÄŸlup oldu.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda PSG'de Kylian Mbappe 25. dakikada ve 37. dakikada penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 Ã¶ne geÃ§ti ve ilk yarÄ± bu skorla tamamlandÄ±.Â 

MÃ¼cadelenin ikinci devresinde ev sahibi takÄ±m Monaco, Kevin Volland ile 52. ve 65. dakikalarda iki gol kaydederek skoru eÅŸitledi: 2-2.Â 

PSG'li Abdou Diallo'nun 83. dakikada ceza sahasÄ± iÃ§erisinde Kevin Volland ile girdiÄŸi mÃ¼cadelede faul yaptÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. Hakem penaltÄ± dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±. PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole Ã§eviren Cesc Fabregas, takÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ attÄ± ve Monaco karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-2 galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â 

Lider PSG, 24 puanda kalÄ±rken Monaco puanÄ±nÄ± 20'ye yÃ¼kselterek maÃ§ fazlasÄ±yla ikinci sÄ±raya yerleÅŸti.

PSG, Monacoya yÄ±kÄ±ldÄ± Tam 5 gol...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Son dakika - Barcelona'da Messi - Griezmann kavgasÄ±na taraftar karÄ±ÅŸtÄ±!
Galatasaray'da hazÄ±rlÄ±klar sürüyor | Bir sakatlÄ±k ÅŸoku daha...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Monaco'dan muhteÅŸem geri dönüÅŸ!
    Monaco'dan muhteÅŸem geri dönüÅŸ!
  2. Messi - Griezmann kavgasÄ±na taraftar karÄ±ÅŸtÄ±!
    Messi - Griezmann kavgasÄ±na taraftar karÄ±ÅŸtÄ±!
  3. Milwaukee, Ä°lyasova'ya veda etti!
    Milwaukee, Ä°lyasova'ya veda etti!
  4. BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ taktiÄŸine çalÄ±ÅŸtÄ±!
    BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ taktiÄŸine çalÄ±ÅŸtÄ±!
  5. BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±na hazÄ±r
    BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±na hazÄ±r



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 94-74

Real Madrid - FenerbahÃ§e Beko: 94-74

Son dakika - PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'dan TBF'ye tepki!

Son dakika - PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'dan TBF'ye tepki!

GençlerbirliÄŸi'nde Fenerbahçe öncesi koronavirüs geliÅŸmesi!

GenÃ§lerbirliÄŸi'nde FenerbahÃ§e Ã¶ncesi koronavirÃ¼s geliÅŸmesi!

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet