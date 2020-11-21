PSG, Monaco'ya yÄ±kÄ±ldÄ±! Tam 5 gol...

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasÄ±nda Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'ya 3-2 maÄŸlup oldu.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda PSG'de Kylian Mbappe 25. dakikada ve 37. dakikada penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 Ã¶ne geÃ§ti ve ilk yarÄ± bu skorla tamamlandÄ±.Â

MÃ¼cadelenin ikinci devresinde ev sahibi takÄ±m Monaco, Kevin Volland ile 52. ve 65. dakikalarda iki gol kaydederek skoru eÅŸitledi: 2-2.Â

PSG'li Abdou Diallo'nun 83. dakikada ceza sahasÄ± iÃ§erisinde Kevin Volland ile girdiÄŸi mÃ¼cadelede faul yaptÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. Hakem penaltÄ± dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±. PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole Ã§eviren Cesc Fabregas, takÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ attÄ± ve Monaco karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-2 galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â

Lider PSG, 24 puanda kalÄ±rken Monaco puanÄ±nÄ± 20'ye yÃ¼kselterek maÃ§ fazlasÄ±yla ikinci sÄ±raya yerleÅŸti.