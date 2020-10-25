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25.10.2020 - 14:04 | | AA

PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.

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PSVli 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

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