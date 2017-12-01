MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Puyol ölüm grubunu paylaştı!
01.12.2017 - 11:40 |

Puyol ölüm grubunu paylaştı!

FIFA Dünya Kupası'nda gruplar bu akşam çekilecek. Kuralar öncesi her organizasyonda olduğu gibi bu kura çekimi öncesinde de bir prova kurası gerçekleştirildi.

Puyol ölüm grubunu paylaştı!
ABONE OL

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

FIFA Dünya Kupası'nda gruplar bu akşam çekilecek kuralar sonrasında belli olacak.

32 takım 8 gruba ayrılacağı çekilişte eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol gibi isimler hazır bulunacak.

Ölüm grubu!

Her organizasyonda olduğu gibi bu kura çekimi öncesinde de bir prova kurası gerçekleştirildi. İki gündür Moskova'da bulunan Barcelona'nın efsane kaptanı Carles Puyol, yapılan bu denemede ortaya çıkan bazı grupların görselini paylaştı. Buna göre F Grubu'nda 'ölüm grubu' tabir edilen zor bir eşleşmenin ortaya çıktığı görüldü.

Fenerbahçeli Giuliano'nun da kadrosunda olması beklenen ve 5 kezle bu kupayı en çok kazanan ekip konumundaki Brezilya, 2010 şampiyonu İspanya ve ondan bir önceki şampiyon İtalya'yı play-off'ta saf dışı bırakan İsveç gibi güçlü ekiplerle eşleşti. Bu ekiplere Vahid Halilhodzic'in takımı Japonya da eşlik etti.

Puyol ölüm grubunu paylaştı

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber