Quaresma’dan ‘Evde kal’ çağrısı

Kasımpaşa’nın yıldızı Querasma'dan 'Evde kal' çağrısı geldi. Portekizli futbolcu, korona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'Evde kal' mesajı gönderdi.

Quaresma, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi günler, sizden uymak zorunda olduğumuz kurallara uyup evde kalmanızı rica ediyorum. Kendimize yardım edilmesini istiyorsak biz de yardımcı olmalıyız. Herkese kucak dolusu sevgiler."