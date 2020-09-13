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13.09.2020 - 13:38 | |     MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN -

Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla "Türkiye Rallisi" adıyla 18-20 Eylül'de düzenlenecek şampiyona öncesi, servis alanı başta olmak üzere etaplar için hazırlıklar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

İçinde seyyar ilk yardım hastanesi, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan servis alanı hazırlandı. Etaplar için yönlendirme tabelaları yerleştirildi.

Pilotlar, ekipler, organizasyon çalışanları için her türlü ihtiyacın karşılanacağı ve bin kişilik ekibin çalışma yürüteceği servis alanı, takımlar için hazır hale getirildi. Takımların son teknoloji donanımlı garaj alanı oluşturacağı servis alanına tırların gelmesi bekleniyor.

"Organizasyon kabiliyetimizi sahaya çok iyi yansıtıyoruz"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine, organizasyonun bu yıldan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.

Salgın döneminde Türkiye'de yapılan bu büyük organizasyon için ekip olarak uzun süredir aralıksız çalıştıklarını belirten Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Ralli için profesyonel ve tecrübeli bir ekibiz. Organizasyon kabiliyetimizi sahaya çok iyi yansıtıyoruz. Bir kez daha Türk misafirperverliğini ve kültürünü tüm dünyaya en iyi şekilde göstermek için hazırız. Bu yıl bu başarıları daha da yukarı taşımak hedefiyle, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından büyük günü beklemeye başladık. Türkiye salgın döneminde büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize ve sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

 

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