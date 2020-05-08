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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Rangnick, Milan ile görüşmelere başladı
08.05.2020 - 12:45 | | İSTANBUL (AA) -

Rangnick, Milan ile görüşmelere başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick, teknik direktörlük için İtalya'nın Milan Kulübü ile görüştüklerini doğruladı.

Rangnick, Milan ile görüşmelere başladı
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Ünlü teknik adam Rangnick, Almanya basınına yaptığı açıklamada, "Milan Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Onlara menajerimle konuşmalarını söyledim ve bir görüşme gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Görüşmeden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını kaydeden 61 yaşındaki Rangnick, "Salgından sonra görüşmeler durdu. Çünkü İtalya futbolu ve Milan için sezonun devam edip etmeyeceği, maçlar devam ederse ne zaman ve nerede oynanacağı gibi daha önemli problemler oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Hoffenheim'ı 2006-2011 yıllarında amatör ligden Bundesliga'ya taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Rangnick, daha sonra Schalke 04 ve Leipzig'de teknik direktörlük yapmıştı.

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Rangnick, Milan ile görüşmelere başladı

 

 

 

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