Kazakistan'da doÄŸdu, 7 yaÅŸÄ±nda geldiÄŸi TÃ¼rkiye'de futbolla tanÄ±ÅŸÄ±p 11 yaÅŸÄ±nda AltÄ±nordulu oldu. 16 yaÅŸÄ±nda 1. Lig'in kurtlar sofrasÄ±nda rÃ¼ÅŸtÃ¼nÃ¼ ispatlayan, GenÃ§ MillÃ® TakÄ±mlarÄ±n farklÄ± kademelerinde forma giyen ve 17 yaÅŸÄ±nda SÃ¼per Lig'in son ÅŸampiyonu BaÅŸakÅŸehir'in kapÄ±sÄ±ndan giren genÃ§ stoper, yaÅŸantÄ±sÄ±, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve hayata bakÄ±ÅŸÄ±yla "bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ de kÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸ" denilen gerÃ§ek bir profesyonel.

6 MayÄ±s 2003, Cambul / Kazakistan doÄŸumlusun. Ã–ncelikle aileni tanÄ±yabilir miyiz? Annen, baban, varsa kardeÅŸlerin kimdir; ne iÅŸle meÅŸguller?

DÃ¶rt kardeÅŸiz. Bir ablam evli, bir ablam spor Ã¶ÄŸretmeni, bir de abim var. O da spor yapÄ±yor.

Annem ve babam ikisi de Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Profesyonel olunca benim kazandÄ±ÄŸÄ±m parayla geÃ§inmelerini istemiÅŸtim ve bunu gerÃ§ekleÅŸtirdim.

Cambul'da nasÄ±l bir hayatÄ±n vardÄ±? Futbol Ã¶ncesinde nasÄ±l bir Ã§ocukluk geÃ§irdin?

Kazakistan'da 7 yÄ±l yaÅŸadÄ±m. TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸimde 7 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Cumbul'da kÃ¶yde yaÅŸÄ±yorduk. Kuzenlerimle geÃ§irdiÄŸim gÃ¼zel zamanlarÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. Orada daha Ã§ok kar/kÄ±ÅŸ gÃ¶rdÃ¼k. Kazakistan'Ä± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce kar geliyor aklÄ±ma. GÃ¼zel bir ortamdÄ±. KÃ¶y ortamÄ±nÄ± herkesin gÃ¶rmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Kuzenlerimizle, amcamla, dayÄ±mla tarlaya giderdik. AhÄ±rÄ±mÄ±z ve ineklerimiz vardÄ±, onlarla ilgilenirdik.

Â

TÃ¼rkiye'ye gelip yerleÅŸmeniz nasÄ±l oldu?

Babam ilk olarak 2000 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ. Ben o zaman dÃ¼nyada yokmuÅŸum. 10 yÄ±l geÃ§tikten sonra tekrar gelmiÅŸ. Buraya iÅŸ bulup Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in gelmiÅŸti. BabamÄ±n mesleÄŸi aÅŸÃ§Ä±lÄ±k. Kazakistan'da restoranÄ±mÄ±z vardÄ±. Ancak babam TÃ¼rkiye'de pek iÅŸ bulamadÄ± ve boyacÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±. Ben profesyonel olduktan sonra ise artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Ailece TÃ¼rkiye vatandaÅŸÄ± olduk ve onlar da TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ±yor.

Sendeki futbol yeteneÄŸini ilk kim keÅŸfetti?

DediÄŸim gibi, 7 yaÅŸÄ±na kadar Kazakistan'daydÄ±m ve o zamanlar topla hiÃ§ alÃ¢kam yoktu. Ama buraya geldikten sonra sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±mla hemen top oynamaya baÅŸladÄ±k. Okulda Nevrak ApaydÄ±n adÄ±nda bir Ã¶ÄŸretmenim vardÄ±. SÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenimdi. Beni Ã§ok beÄŸendi ve "Seni bir kulÃ¼be yazdÄ±ralÄ±m. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m bir antrenÃ¶r var, seni ona gÃ¶tÃ¼relim" dedi. Bir beden Ã¶ÄŸretmenimiz vardÄ±; Mesut Karadeniz. O da KÃ¼ltÃ¼rspor'un sahibi olan Ceyhun Kurtlar'la arkadaÅŸtÄ±. Beni oraya Ã¶nerdi. KayÄ±t iÃ§in babamla birlikte gitmiÅŸtim. Maddi durumumuz iyi deÄŸildi. KayÄ±t parasÄ± istenince, babam, "Bunu veremeyiz" dedi ve geri dÃ¶nmeye karar verdik. Sonra Ceyhun Hocam bana, "Gel seni bir deneyelim; bakalÄ±m nasÄ±lsÄ±n?" dedi. Denedikten sonra baÅŸladÄ±m. O yÄ±l Ã§ok iyi geÃ§ti. Okul takÄ±mÄ±nda oynuyordum. Sonra Ceyhun Kurtlar'Ä±n, AltÄ±nordu scout ekibinde olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. Beni AltÄ±nordu'ya Ã¶nerdi. ÃœÃ§ kez denenmeye gittim. Ä°lkinde gitmek istemiyordum Ã§Ã¼nkÃ¼ biz Bursa'da yaÅŸÄ±yorduk ve Ä°zmir Ã§ok uzaktaydÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kez gittiÄŸimde, "Burada kalacaksÄ±n" dediler. Ben yine gÃ¶zÃ¼m yaÅŸlÄ± annemlere bakÄ±yordum. Babam bÃ¼tÃ¼n gece dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ ve sabah bana, "Gel evimize gidelim. Burada olmaz" dedi. Ben de, "Yok baba burada kalmak istiyorum" cevabÄ±nÄ± verdim ve AltÄ±nordu serÃ¼venim bÃ¶yle baÅŸladÄ±.

EÄŸitim hayatÄ±n hakkÄ±nda bilgi alabilir miyiz?

Birinci sÄ±nÄ±fÄ± Kazakistan'da okudum. Sonra TÃ¼rkiye'ye geldim ve ikinci sÄ±nÄ±ftan devam ettim. O dÃ¶nemde hiÃ§ TÃ¼rkÃ§em yoktu. RusÃ§a konuÅŸuyordum. Åžimdi RusÃ§am Ã§ok geriledi. AnlÄ±yorum ama konuÅŸmayÄ± unutmuÅŸum. Ä°lkokulu Bursa'da AyÅŸe MÃ¼zeyyen Ä°lkokulu'nda okudum. 5, 6 ve 7'yi farklÄ± okullarda okudum, Ã§Ã¼nkÃ¼ devreye futbol girmiÅŸti. Lisede ise mecburen aÃ§Ä±ÄŸa geÃ§mek zorunda kaldÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift antrenman yapÄ±yorduk. Benim iÃ§in Ã§ok daha iyi oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift antrenmanda kendimi Ã§ok geliÅŸtirdim. KulÃ¼bÃ¼n de verdiÄŸi eÄŸitimler vardÄ±. Ã–zellikle dil eÄŸitimleri beni Ã§ok geliÅŸtirdi. Ama aÃ§Ä±ktan devam ederken yine okulu asmadÄ±m. GirdiÄŸim sÄ±navlardan tam puan aldÄ±m. Åžu an aÃ§Ä±k lisedeyim. Ãœniversitede de okumak istiyorum. Spor Ã¼zerine okuyacaÄŸÄ±m inÅŸallah.

29 Ocak 2016'da AltÄ±nordu kulÃ¼bÃ¼nde filiz lisansÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. AltÄ±nordu, TÃ¼rkiye'nin futbolcu fabrikasÄ± gibi Ã§alÄ±ÅŸan bir kulÃ¼bÃ¼. Sen bu takÄ±mdan iÃ§eri nasÄ±l girdin?

DediÄŸim gibi, ilk gittiÄŸimde 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m, hocalarÄ±m olsun Ã§ok farklÄ± bir ortamdÄ± benim iÃ§in. TÃ¼rkÃ§eyi Ã¶ÄŸrenmiÅŸtim ama Ã§ok sosyal biri deÄŸildim. Oraya gidince arkadaÅŸlÄ±k gÃ¶rdÃ¼m. Daha Ã§ok olgunlaÅŸtÄ±m. Orada verilen eÄŸitim bambaÅŸkaydÄ±. Okul masraflarÄ±mÄ±z, tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lanÄ±yordu. Benimle birlikte yeni bir hoca gelmiÅŸti. Yeni olduÄŸu ve eskileri tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± iÃ§in beni kaptan yapmÄ±ÅŸtÄ±. Kaptan olunca da Ã¶z gÃ¼venim tamamen arttÄ±. Kendimi kulÃ¼be daha fazla ait hissettim. BÃ¶ylece yÄ±llarÄ±m daha rahat geÃ§ti. BÃ¼tÃ¼n hocalarÄ±mÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ dinlerim. Ã‡alÄ±ÅŸmayÄ± Ã§ok sevdiÄŸim iÃ§in ne denirse yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m. Beslenme olsun, dinlenme olsun, ne denirse yaparÄ±m. Okuldaki baÅŸarÄ±m da buradan geliyor. NotlarÄ±m 90'Ä±n Ã¼zerinde.

GeÃ§en sene Haziran ayÄ±nda profesyonel sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±n ve sonra baÅŸ dÃ¶ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir hÄ±zda basamaklarÄ± tÄ±rmandÄ±n. GeÃ§en sezon AltÄ±nordu ile TFF 1. Lig'de 32, TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 1 maÃ§ta forma giydin ve dikkatleri Ã¼zerine Ã§ektin. GeÃ§en sezonu nasÄ±l deÄŸerlendirirsin?

Bana ilk profesyonel olacaksÄ±n dendiÄŸinde Ã§ok heyecanlanmÄ±ÅŸtÄ±m. Babam aramÄ±ÅŸ ve "SalÄ± gÃ¼nÃ¼ gidiyoruz. Profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalayacaÄŸÄ±z" demiÅŸti. TabiÃ® Ã§ok heyecanlÄ±ydÄ±m. Ama bÃ¼yÃ¼kler vardÄ± benden Ã¶nce. TakÄ±mda oynayamam diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Enes SÄ±ÄŸÄ±rcÄ± abim vardÄ±, beÅŸinci antrenmanda sakatlÄ±k yaÅŸadÄ±. KÃ¶tÃ¼ bir sakatlÄ±ktÄ±. Sonra hoca hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nda beni deÄŸerlendirmeye baÅŸladÄ±. Ä°steklerini yapabildiÄŸim iÃ§in bana karÅŸÄ± gÃ¼veni oluÅŸtu, daha Ã§ok ÅŸans vermeye baÅŸladÄ±. BÃ¶ylece karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir gÃ¼ven iliÅŸkisi iÃ§inde daha rahat oynuyordum. Hata yapsam da HÃ¼seyin EroÄŸlu Hocam arkamda oldu. Onun verdiÄŸi gÃ¼venle kendimi geliÅŸtirdim. Sadece antrenman yapÄ±p maÃ§ oynamasaydÄ±m bu kadar geliÅŸeceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.

Seninle birlikte futbola baÅŸlayan birÃ§ok arkadaÅŸÄ±n bugÃ¼n futbolcu olamadÄ±. Ama sen bunu baÅŸardÄ±n ve emin adÄ±mlarla yolunda ilerliyorsun. O arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶re neleri farklÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun?

Ben arkadaÅŸlarÄ±mÄ± her zaman izledim. BakÄ±yordum onlara. DavranÄ±ÅŸlarÄ± bana ders oluyordu. "Gitmesek mi, yapmasak mÄ±?" diyorlardÄ±. Hep bir isyan vardÄ±. Ben elimden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Bana ne denirse onu yaptÄ±m. Ders varsa derse girdim. HiÃ§bir isyanÄ±m olmadÄ±. DiÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n kaybetme nedeni budur bence. Ã‡ok imkÃ¢n vardÄ± ama onlar bunu yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirdi. Ben 5-6 yÄ±l AltÄ±nordu'da oynadÄ±m. Verilen imkÃ¢nlar hiÃ§bir yerde yok. ArkadaÅŸlarÄ±m, "Biz daha fazla gezelim. Daha fazla tozalÄ±m" dedikleri iÃ§in; bÃ¶yle bir kafa yapÄ±sÄ±nda olduklarÄ± iÃ§in baÅŸaramadÄ±.

Burada ailenin maddi imkÃ¢nsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n da etkisi var mÄ±? Seni kamÃ§Ä±ladÄ± mÄ± bu durum?

Evet kesinlikle. Ailemde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m bazÄ± maddi olaylar vardÄ±. Bunu ben deÄŸiÅŸtirmek istedim. Bu durum bana sorumluluk yÃ¼kledi. HayatÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸiÅŸmesini istedim. "BÃ¶yle imkÃ¢nlar gelmiÅŸ ayaÄŸÄ±ma, neden deÄŸerlendirmiyorum?" dedim kendi kendimeâ€¦ KÄ±ymetini bildim.

Cengiz Ãœnder, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, Berke Ã–zer gibi futbolcularÄ±n AltÄ±nordu'dan Ã§Ä±kÄ±p, hÄ±zlÄ± yÃ¼kseliÅŸleri, aynÄ± yolda yÃ¼rÃ¼yen genÃ§ bir oyuncu olarak seni nasÄ±l etkiledi?

OnlarÄ±n gidiÅŸi ÅŸu an ben ve benim arkadaÅŸlarÄ±ma Ã§ok daha Ã¶z gÃ¼ven vermiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlardan Ã¶nce Avrupa'ya gidip de baÅŸarÄ± yakalayan pek yoktu. OnlarÄ±n gidiÅŸi bende ÅŸÃ¶yle bir duygu uyandÄ±rdÄ±. Dedim ki, "Onlar yapÄ±yor. AynÄ± yerde eÄŸitim aldÄ±k. Ben neden yapamayayÄ±m?" Bu sefer ekstra Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Ã‡aÄŸlar aÄŸabeyi gÃ¶rdÃ¼m, Cengiz aÄŸabeyi de gÃ¶rdÃ¼m. OnlarÄ±n top toplayÄ±cÄ±sÄ±ydÄ±m. OnlarÄ±n maÃ§Ä±nda top topladÄ±m. Nereden, nasÄ±l gittiklerini hatÄ±rlÄ±yorum. OnlarÄ±n yolunu izlemek istiyorum. Geldikleri noktalar belli.

Bu rÃ¶portajÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarihten altÄ± gÃ¼n Ã¶nce son ÅŸampiyon Medipol BaÅŸakÅŸehir'e transfer oldun. Bu transfer hakkÄ±nda neler sÃ¶ylersin?

Son ÅŸampiyon olup da beni bu kadar isteyerek almalarÄ±, bana gerÃ§ekten deÄŸer verdiklerini gÃ¶steriyor. Bu konuda bana inanan, beni isteyen ve gÃ¼venen baÅŸkanÄ±mÄ±z ve teknik kadromuza Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡ok farklÄ± bir kadro var. Bu sene iyi baÅŸlayamamÄ±ÅŸ olabilir ama tÃ¼m takÄ±mlarda bÃ¶yle ÅŸeyler yaÅŸanabiliyor. Daha sonra mutlaka toparlanacaÄŸÄ±z. Cengiz Ãœnder de benim gibi AltÄ±nordu'dan aynÄ± adÄ±mÄ± atarak Roma'ya gitmiÅŸti. Ben de bÃ¶yle bir yolu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m ve BaÅŸakÅŸehir'i de yÄ±llardÄ±r takip ettiÄŸim iÃ§in karar vermekte zorlanmadÄ±m. BaÅŸakÅŸehir'i Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± buluyorum. Bu yÃ¼zden buraya gelmeyi tercih ettim. Bana deÄŸer verdiklerini hissettim. Daha yolun Ã§ok baÅŸÄ±ndayÄ±m. GeliÅŸtirebileceÄŸim Ã§ok yÃ¶nÃ¼m var. BaÅŸakÅŸehir'de forma giyip, daha sonra A MillÃ® TakÄ±m'da hedefimi tamamlamak istiyorum.

Senin oturduÄŸun yerde Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ ile rÃ¶portaj yaptÄ±m. Ã‡aÄŸlar'Ä±n o zamanki fiziÄŸi ile bugÃ¼nkÃ¼ fiziÄŸi Ã§ok farklÄ±. Ã‡ok geliÅŸtirdi kendisini. Sende de aynÄ± ÅŸeyi gÃ¶rÃ¼yorum. AynÄ± ÅŸekilde fiziÄŸini geliÅŸtirmek iÃ§in neler yapÄ±yorsun? Nelere dikkat ediyorsun?

Fizik konusu futbolda Ã§ok Ã¶nemli. Savunma oyuncusu iÃ§in daha da Ã¶nemli. Ben BaÅŸakÅŸehir'e geldim. Oradaki performans antrenÃ¶rÃ¼ ve diyetisyenle de konuÅŸuyorum bu konuyu. Ã–zel bir program hazÄ±rlattÄ±m. AltÄ±nordu'da da ekstra Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Bu sene benim iÃ§in daha farklÄ± olacak. Bu yola girdim artÄ±k. BaÅŸladÄ±m bu profesyonelliÄŸe. O yÃ¼zden bÃ¼tÃ¼n konularda hocalarÄ±ma sordum. Stoper oyuncusuyum ve gÃ¼ce ihtiyacÄ±m var.

Yeni sezondan beklentilerin nedir? Medipol BaÅŸakÅŸehir'de kendine nasÄ±l bir kariyer planÄ± yaptÄ±n?

Antrenmanlarda kendimi Ã§ok iyi gÃ¶sterip, formayÄ± almak istiyorum. Bir yÄ±l, en fazla iki yÄ±lda Avrupa'ya gitmek istiyorum. BaÅŸakÅŸehir bu sene Åžampiyonlar Ligi'nde zaten. Tam bir futbol arenasÄ±. Orada forma giyersem en iyi performansÄ±mÄ± sergilemek istiyorum. Her ÅŸey iyi giderse bir yÄ±lda Avrupa'nÄ±n yolunu tutmak istiyorum.

RÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼ne kadar henÃ¼z SÃ¼per Lig'de forma giymedin. ArtÄ±k birÃ§ok yÄ±ldÄ±z oyuncuyla birlikte yine birÃ§ok yÄ±ldÄ±z oyuncuya karÅŸÄ± oynayacaksÄ±n. Hislerin, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin nedir?

SÃ¼per Lig Ã§ok farklÄ±â€¦ GeÃ§en sezon TFF 1. Lig'deydim ama burasÄ± bambaÅŸka. TabiÃ® ki Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m. BaÅŸakÅŸehir'de Ã§ok daha geliÅŸeceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°dmanlara daha Ã§ok kendimi vereceÄŸim. SÃ¼per Lig gerÃ§ekten bambaÅŸka. BÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlara karÅŸÄ± oynayacaÄŸÄ±m. Bunun Ã¼stesinden geleceÄŸime inanÄ±yorum. Bana verilen gÃ¶revi her zaman lÃ¢yÄ±kÄ±yla yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. HocalarÄ±mÄ±n verdiÄŸi gÃ¶revleri yaparsam, bu iÅŸin altÄ±ndan kalkabilirim.

Uzun vadede kendine nasÄ±l bir kariyer planlÄ±yorsun? Kendine hangi ligleri yakÄ±n gÃ¶rÃ¼yorsun?

Ä°lk Ã¶nce herkesin beÄŸendiÄŸi lig olan Premier Lig'de kesinlikle forma giymek istiyorum. Ama onun dÄ±ÅŸÄ±nda her zaman takip ettiÄŸim bir takÄ±m olan Real Madrid'de oynamayÄ± Ã§ok isterim. Ä°spanya Ligi'ni yakÄ±ndan takip ediyorum. Ã–zel olarak Ä°spanyolca Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°ngilizcem zaten var. Ã‡ok iyi olmasa da RusÃ§am var. Biraz Almanca biliyorum. Bunlara hep Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Gidince yabancÄ±lÄ±k Ã§ekmemek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§ok Ã§Ä±ktÄ±m. Orada insanlarla hep kendi dilleriyle konuÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°spanyolca, Ä°ngilizce, Almanca konuÅŸuyorum insanlarlaâ€¦

BÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda forma giyen genÃ§ oyuncularÄ±mÄ±zÄ±, popÃ¼lerliÄŸin getirdiÄŸi rehavet sonucu hÃ¼sran yaÅŸama tehlikesi bekliyor. Bu tehlikeyi geÃ§miÅŸte Ã§ok futbolcuda gÃ¶rdÃ¼k. Bu tehlikenin ne kadar farkÄ±ndasÄ±n ve kendini korumak iÃ§in ne gibi Ã¶nlemler alÄ±yorsun?

Kendimi korumak iÃ§in sadece bu iÅŸin iÃ§inde yÄ±llardÄ±r Ã§alÄ±ÅŸan insanlarÄ±n dediklerini dinliyorum. GÃ¶rÃ¼yor herkes. Sizin de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi Ã§ok yetenekli olup kaybolan insanlarÄ± gÃ¶rÃ¼yorlar. Yetenekli olup yukarÄ± Ã§Ä±kan insanlarÄ± da gÃ¶rÃ¼yorlar. OnlarÄ±n verdiÄŸi tavsiyeleri dinleyerek adÄ±m atÄ±yorum. Her ÅŸeyin farkÄ±ndayÄ±m. Gerek gÃ¶rdÃ¼klerim, gerek benimle konuÅŸan aÄŸabeylerim, hocalarÄ±m; herkesin verdiÄŸi tavsiyenin ortak noktasÄ± var. Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, profesyonelce yaÅŸamak gerekiyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda her ÅŸeyden uzak durmak gerekiyor.

6 Mart 2018'deki Romanya maÃ§Ä±ndan bu yana U15, U16, U17, U21 MillÃ® TakÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n formalarÄ±nÄ± terletiyorsun. Kazakistan doÄŸumlu genÃ§ bir oyuncu olarak TÃ¼rk MillÃ® TakÄ±mlarÄ±nda forma giymek nasÄ±l bir duygu?

TÃ¼rk BayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak ve temsil etmek Ã§ok gurur verici. Ä°lk gittiÄŸim Romanya kampÄ±nda maÃ§a ilk on birde Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunurken tÃ¼ylerim diken diken olmuÅŸtu. O zaman hissetmiÅŸtim her ÅŸeyin Ã§ok farklÄ± olduÄŸunu. Ondan Ã¶nce arkadaÅŸlarÄ±m gidiyordu MillÃ® TakÄ±mlaraâ€¦ Ben de Ã§ok gitmek istiyor ve Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Biliyordum bir gÃ¼n gideceÄŸimi. TÃ¼rk MillÃ® TakÄ±mÄ±'nda oynamak Ã§ok farklÄ±. O bayraÄŸÄ± temsil etmek Ã§ok farklÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok maÃ§ oynadÄ±k. Orada Ã¼lkemizi Ã§ok iyi temsil ettiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ãœlkeye dÃ¶nÃ¼nce Ã§ok farklÄ± oluyor her ÅŸey. Gurur verici bunlarâ€¦

A MillÃ® TakÄ±m dÃ¼zeyine geldiÄŸinde Kazakistan ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir tercih yapman gerekirse tercihin ne olur?

Ben TÃ¼rkÃ¼m. Zaten seÃ§imimi yaptÄ±m. Teklif gelse de TÃ¼rkiye'de olacaÄŸÄ±m. A MillÃ® TakÄ±m'da Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir ekip var. Ben de bu ekibin iÃ§inde olmak istiyorum. 2002 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olan TÃ¼rkiye takÄ±mÄ± vardÄ±. Oradan beri en iyi durumunu yakaladÄ± TÃ¼rkiyeâ€¦ EURO 2020'ye gideceÄŸiz zaten. Ben de bÃ¶yle organizasyonlara katÄ±lÄ±p, bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde etmek istiyorum.

Kendine hangi futbolcularÄ± Ã¶rnek alÄ±yorsun? TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nyada beÄŸendiÄŸin isimler kimler?

Åžimdi yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±n ama BaÅŸakÅŸehir'e gelmeden Ã¶nce de Alexandru Epureanu'yu izliyordum. Oyun kuran bir oyuncu. Benim de oyun stilim Ã¶yle. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise Barcelona'da Clement Lenglet var. Benim gibi oyun kuruyor o da. Onu da kendime Ã¶rnek alÄ±yorum. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda Virgil van Dijk ve Sergio Ramos var. OnlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izliyorum. Ramos'un Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã§ok videosunu gÃ¶rdÃ¼m. OnlarÄ±n profesyonelliÄŸini Ã¶rnek alÄ±yorum. BÃ¶ylece baÅŸarabileceÄŸime inanÄ±yorum.

Kendini geliÅŸtirmek iÃ§in ekstra neler yapÄ±yorsun? Ã–z eleÅŸtiri yaptÄ±ÄŸÄ±nda eksik gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼n yerlerin neler?

Saha iÃ§inde bir stoper olarak agresifliÄŸimin daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Stoperin agresif olmasÄ± gerekiyor. Bunu geliÅŸtirebilirim mesela. KiÅŸiliÄŸim sÃ¢kin olduÄŸu iÃ§in sahada da sÃ¢kin kaldÄ±m. Ama profesyonel olunca bunun bÃ¶yle olmamasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrendim. Saha iÃ§inde iÅŸim iÃ§in her ÅŸeyi yapmam gerekiyor. GeliÅŸtirebileceÄŸim Ã§ok yÃ¶nÃ¼m var. Her zaman Ã§abuklukta, oyun kurmada daha iyi olabilirim. Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n sonu yok.

Pandemi seni nasÄ±l etkiledi?

18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸum iÃ§in karantina boyunca evdeydim. Evde bir fitness salonum vardÄ±. Orada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Sonra ligler baÅŸlayÄ±nca pek eksik kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim. Ä°yi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m gerÃ§ekten iyi oldu. Ã‡ok iyi performans gÃ¶sterdim zaten dÃ¶nÃ¼nceâ€¦

BoÅŸ zamanlarÄ±nda neler yaparsÄ±n? Hobilerin ve fobilerin neler?

BoÅŸ zamanlarÄ±mda kitap okumayÄ± severim. En son Stefan Zweig'in SatranÃ§ kitabÄ±nÄ± okudum. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda yapmayÄ± sevdiÄŸim ÅŸey dizi izlemek. YabancÄ± dizileri izliyorum. Ä°ngilizce, Ä°spanyolca izliyorum.

AltyazÄ±sÄ±z mÄ± izliyorsun?

ÅžÃ¶yle bir taktiÄŸim var... Ä°lk izlediÄŸim bir filmi Ä°ngilizce orijinali ve TÃ¼rkÃ§e altyazÄ±yla izliyorum. Sonra tekrarlayÄ±p, Ä°ngilizce sesli, Ä°ngilizce altyazÄ±lÄ± izliyorum. Sonra sadece Ä°ngilizce sesli izliyorum. ÃœÃ§ kere izliyorum. AklÄ±ma giriyor bÃ¼tÃ¼n cÃ¼mleler ve kalÄ±plar. Beni daha Ã§ok geliÅŸtirdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Fobilerime gelirsek yÃ¼kseklik korkum var. Bir de bazen karanlÄ±ktan korkuyorum.

Ä°stanbul'da nasÄ±l bir hayatÄ±n olacak?

Åžu an tesiste kalÄ±yorum. Bu ÅŸekilde daha dÃ¼zenli bir hayata ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.