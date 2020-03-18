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18.03.2020 - 12:55 |

Real Betis futbolcusu Ana Romero doktorluğa geçti! Corona virüsle mücadele...

Korona nedeniyle Avrupa'da pek çok lig askıya alınırken, kadın futbolcular da ortaya çıkan durumdan erkek meslektaşları kadar etkileniyorlar.

Real Betis futbolcusu Ana Romero doktorluğa geçti! Corona virüsle mücadele...
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

İspanya'da Real Betis kadın takımının formasını giyen Ana Romero, salgın sonrası futbola ara verilmesi nedeniyle, doktorluğa geçiş yaptı.

Tıp Fakültesi mezunu olan ancak doktorluk mesleğini futbola yönelmesinden dolayı fazla icra etmeyen oyuncu, ülkenin sağlık bakanlığına başvurarak, kritik süreçte kendisine görev verilmesini talep etti.

Talebi karşılık gören Ana Romero'nun hekim olarak uygun görülen yerde görevlendirileceği belirtildi.

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Şu aşamada insanların sağlığından daha önemli bir durumun bulunmadığını söyleyen İspanyol futbolcu, futbol liglerine start verilmesinden sonra yeniden futbola dönmek istediğini söyledi. Sevilla kentinde yaşayan futbolcunun çabası ülkesinde örnek bir hareket olarak gösterilerek takdir kazandı.

Real Betis futbolcusu Ana Romero doktorluğa geçti Corona virüsle mücadele...

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