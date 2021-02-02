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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı
02.02.2021 - 15:30 | | AA

Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Perez'in herhangi bir semptom göstermemesine karşın düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

73 yaşındaki Perez, 2009 yılından bu yana Madrid temsilcisinde kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.

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Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

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