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06.07.2020 - 14:06 | | Sporx

Rebrov'dan Fenerbahçe sorusuna flaş cevap

Ferençvaroş Teknik Direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.

Rebrov'dan Fenerbahçe sorusuna flaş cevap
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İsmi Fenerbahçe ile anılan Sergiy Rebrov, Ukrayna'dan meta-ratings'e gelecek planları ve çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"Gelecekte planların nelerdir? Fenerbahçe ve Dinamo Kiev ile adın anılıyor. Neler düşünüyorsun?" sorusuna Sergiy Rebrov, "Dürüst olalım. Gazeteciler bunu hep yapıyor. Birini, bir takıma yakıştırıyorlar ve transferi de 'bitti' diye yazıyorlar. Ben şu an Ferençvaroş'un teknik direktörüyüm." cevabını verdi.

Rebrovdan Fenerbahçe sorusuna flaş cevap

"ŞAMPİYON TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

Macaristan'da yılın teknik direktörü olarak gösterilmesine Ukraynalı teknik adam, "Bu tip şeylerle ilgilenmiyor ve önem vermiyorum. Ancak, şampiyon takımın teknik direktörüyüm ve böyle demeleri normal. Muhtemelen, şampiyon olduğumuz için böyle söylüyorlar." dedi.

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"PARA ÖDEMEME İZİN VERMİYORLAR"

Budapeşte'de sevilmesine yönelik olarak gelen soruya Rebrov, "Beni her yerde tanıyorlar. Budapeşte'de beni seviyorlar ve gittiğim restoranlarda para ödememe izin vermiyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sürekli olarak Ferençvaroş'ta kalmam yönünde talepte bulunuyorlar." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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