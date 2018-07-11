Recep Çınar: “Fikstür avantajı diye bir şey yok”

Atiker Konyaspor’da İletişimden Sorumlu Asbaşkan Recep Çınar, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstürü konusunda açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının devam ettiğini de vurgulayan Recep Çınar, “Geçen sezon ki sıkıntıları yaşamama adına gerekli yerlere gerekli takviyeleri yapacağız. Bu anlamda arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz çalışıyor. İnanıyorum ki, bu sezon Atiker Konyaspor için güzel bir sezon olacak. Sadece Atiker Konyaspor için değil, alt liglerde mücadele eden takımlar ile üst liglerde mücadele eden bütün takımlar için de güzel bir sezon olmalı. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda skorların, dostluğun ve centilmenliğin, sportmenliğin önüne geçmeyeceği bir sezon olmasını umuyoruz. Hakemlerin konuşulmayacağı, tribün olayların gündeme gelmeyeceği, sakatlıkların yaşanmayacağı, sadece futbolun ve güzelliklerinin konuşulacağı bir sezonu temenni ediyoruz” dedi.

“İç sahada başlamak güzel”

Sezona Erzurumspor maçıyla, üstelik iç sahada başlayacaklarını hatırlatan Recep Çınar, “Sahamızdaki ilk maçımızı ligin yeni ekibi Erzurumspor ile oynayacağız. İlk maçı iç sahada oynamak hem takım için, hem de taraftarlarımız için güzel. Sezona iyi başlama açısından bu maçı kazanmak istiyoruz. Erzurumspor takımı her ne kadar bu ligin yeni takımı olsa da, iyi bir takım ve kesinlikle çantada keklik değil. Yani iyi bir rakiple sezona başlayacağız. Ancak rakip ne olursa olsun, bizim tek düşüncemiz maçı kazanmak ve sezona 3 puanla giriş yapmak. Tabi burada taraftarların da desteğine ihtiyacımız olacak. Ben taraftarlarımızın yeni sezonda da örnek işlere imza atacaklarına inanıyor ve arzuluyorum” diye konuştu.

“Fikstür avantajı diye bir şey yok”

Asbaşkan Recep Çınar, 2018-2019 sezonu fikstürünün tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Çınar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ben iyi fikstür ya da kötü fikstür gibi bir değerlendirmeye girmeyeceğim. Çünkü sonuç olarak bütün takımlarla hem iç sahada, hem dış sahada karşı karşıya geleceğiz. Fikstür avantajı veya dezavantajı diye bir şeye inanmıyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Bizim için fikstürün iyiliği, ilk ve son maçımızı evimizde oynayacak olmamız. Atiker Konyaspor olarak hazırlık maçları da dahil, oynayacağımız bütün maçlara kazanmak için çıkacağız. Dolayısıyla da ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Kolay bir lig olmayacak. Bütün takımlar kadrolarını güçlendirdi ve güçlendirmeye de devam ediyorlar.”