Red Bull M.E.O.’da Türkiye şampiyonları belli oldu

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’da İstanbul'da gerçekleşecek dünya finali öncesinde Türkiye’yi temsil edecek takımlar belli oldu. Mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verdiği arenada Hearthstone ve TFT turnuvalarının şampiyonları da büyük finaller sonrasında belirlendi. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan ve HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun çevrim içi finalleri sonrasında Canberk ‘’Cabixo’’ Binbay Hearthstone’da zafere ulaşırken, İlker ‘’Overrated’’ Bozkurt da TFT’de şampiyon oldu. Kaan ‘’Fujitora’’ Çekli ise TFT oyununda ikinci olarak dünya finaline katılmaya hak kazandı.

Dünya Finali martta İstanbul’da

Türkiye şampiyonu olan takımlar, ülkemizi Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde temsil etme hakkını da kazandı. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’da PUBG MOBILE, Hearthstone ve TFT dünya şampiyonları, mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.

Red Bull M.E.O.’dan inovatif başlangıç

Red Bull M.E.O. büyük dünya finali öncesinde şehri oyun alanına çeviriyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Bu eğlenceli deneyime katılmak için gerekli adımlara dair detaylı bilgi RedBull.com/ARmeo adresinde.