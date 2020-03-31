Ricardo Qauresmadan Rüştü Reçber paylaşımı

Kasımpaşa takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona ve Beşiktaşta birlikte forma giydiği Rüştü Reçberi unutmadı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçberin A Milli Takım formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, Rüştü Reçberin hayatının maçını kazanması için dua ediyorum notunu düştü.