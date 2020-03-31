31.03.2020 - 23:38 | | DHA
Ricardo Qauresmadan Rüştü Reçber paylaşımı
Ricardo Quaresma, hastanede koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kasımpaşa takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona ve Beşiktaşta birlikte forma giydiği Rüştü Reçberi unutmadı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçberin A Milli Takım formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, Rüştü Reçberin hayatının maçını kazanması için dua ediyorum notunu düştü.