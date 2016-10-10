Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e teklif! 'Hoca isterse...'

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, İzlanda-Türkiye maçını değerlendirdi:

"Direnç gösteremedik ve maçı oluruna bıraktık. Ümidimiz bile yoktu. Hakan'da da Ömer'de de Şener'de de umut yoktu. İzlandalılar da kaybetme ihtimalimiz yok diye düşündüler haklı olarak. Moralsiz ve kötü bir maç geçirdik. Tatsız tuzsuz, oyuna ortak olamadığımız bir maç oldu. Haklı bier mağlubiyet aldık. Grubumuzdaki en zorlu iki takımla oynadık. Hırvatlar'dan puan aldık İzlanda'ya yenildik. 7'şer puanlı iki takımda biri iki galibiyet alırsa yakalayamayız.

Kasım'dan sonra büyük bir ara var Mart'a kadar. O dönemde hoca bütün planını yapmalı. Çünkü Hırvat maçından bu yana hep farklı bir kadroyla oynadık. Çılgın bir takım oluyor. Tamam 2-0'dan 2-2'ye getirirsin ama planın yok. Hoca bundan sonraki planlarını kesin olarak belirlemeli. Çift santraforla başladığımız maçın 3 gün sonrasında santraforsuz oynadık. Bunlardan vazgeçmeliyiz.

Fatih Terim'e teklif! 'Hoca isterse yardımcı olabiliriz"

Bazı oyunculardan vazgeçecek olmuyor çünkü. İsim vermek istemiyorum. Bazı oyuncular için de oturup konuşacak. Şahsileştirmeden her konuyu çözüme kavuşturması lazım. Federasyonun kozmik odası olacak. Sözleşme sızıyor mesela. Bunun çözülmesi lazım. Hocaya bunları çözmesi için biri lazım. Ali Dürüst burada daha etkin olmalı. Allah korusun hoca ateşlendi hastaneye yattı. Yardımcısı kim? Bilmiyoruz. Hoca isterse biz de yardımcı olabiliriz. Bende kendi adıma kendisine bir rapor hazırlayabilirim mesela. Ağırlığı olan bir yardımcısı olmalı. 2-3 yıldır çok yardımcısı oldu hocanın.

Federasyon ilişkileri, alt ligler vs. Bunlar zor işler. Futbol Direktörlüğü çok zor. Bu işlere yardımcı olması gereken birileri olmalı. Tolga Ciğerci oyuna girdikten sonra çok top kaybetti. Emre Mor her topu ezdi. Bireysel olarak da iyi durumda değildik. İzlanda'ya bakıyorsun herkes görevini yapıyor. Ömer Toprak golde rakibe gitmeyip topa koşsa ona çarpmayacaktı belki de. Top artık tehlikeli noktaya geldiyse topa doğru çıkmalı. Gol bölgesinde karşılamalıydı adamı. Aynı anda Ozan'ın da hatası var. Hatta birinci hatalı Ozan. İleride yakalanmış. Belki de sakat olduğu için gidemedi bilemiyorum.

'İzlanda makineleşmiş'

İzlanda 80'de orta sahadan serbest vuruş kazanıyor ama 2-0 önde olsalar dahi stoperler gidiyor ileriye. Makineleşmişler. Kaptanları Sigurdsson önderliğinde çok iyi organize oluyorlar. Hesabı kitabı olan makineleşmiş bir takım. Hoca da aynı sistemle oynayan bir adam değil. Değişik oyuncularla da oynuyor. Bugün Emre Mor'u santrfor gibi oynattı. Markaj altında kayboldu çocuk. Deneme yanılma süresi uzun sürüyor hocanın. Mart'a kadar bir sistem kurup istikrar yakalamalıyız. 11 Haziran'a kadar iki maç var. bunları kazanmalıyız. Oyun içinde sistemi değiştirebilirsiniz ama maça aynı sistemle çıkmalıyız.

'Dünya Kupası'na gitme şansımız yok'

Bizim takımın bu kadar kırılgan olduğunu ilk kez gördüm. Çok güçsüz gözüktük. Hırvatistan maçından sonra da söylemiştim 'Bu takım Dünya Kupası'na gitmez. Bugün de söylüyorum. Gitmez. Skorlar önemli değil, gidebiliriz de Dünya Kupası'na ama bu maçlardan dersler çıkarmamız lazım. Sistem ve oyuncularla ilgili kararların verilmesi lazım. Tolga Ciğerci ile Kaan Ayhan'la, öndeki oyuncularla Dünya Kupası'na gitme şansımız yok. Kosova'yı yeneriz. Finlandiya'yı zorlansak da yeneriz içeride.

Bu üç maça güvenememeyiz. Arkasından zor maçlar olacak. Bu yüzden bir sisteme dönmeliyiz. Kolay maçlarımız varken sistemi düzenleme fırsatını kaçırmamalıyız. Oyuncuların da krizlerini çözmeliyiz. Sistemi çözerken sistemdeki sorunları da çözmeliyiz. Bu kadar sıkıntı olan yerde Selçuk'u Burak'ı, Arda'yı... Bu konuda konuşmak istemiyorum ama Fatih Hoca karar vermeli.

İlk 3 maçta oyun oynamadık, duran toplarla gol attık. Rakiplere bakınca direkten dönen toplar, şutlar goller. Oturup bunlar izlenmeli. İzlanda maçına bakınca kalitemiz kesinlikle tartışılır. Bu maça çıkan 11 bu grupta 4. olmalıdır. Hocanın bu uzun süreyi iyi değerlendirmesi lazım. Ben ve diğer antrenör arkadaşlar bir rapor hazırlayıp verelim mesela. Yardımcı olabiliriz. Bir aynı taraftayız. Saha içindeki sisteme katkımız olabilir. hoca yeter ki istesin. (Sporx)