Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım

Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Ağabeyi sayesinde futbola başladığını belirten Rıdvan, "Kendisi okul takımında oynarken takımın hocası ağabeyimi futbola yönlendirdi. Babam onunla birlikte beni de idmana götürdü. Annem fiziğimin küçük olması sebebiyle ‘Hocam Rıdvan’da bir ışık yoksa biz onu alalım. Futbola ağabeyi devam etsin, Rıdvan da okuluna devam etsin’ dedi. Bunun üzerine antrönerüm de anneme ‘Tolgacan’ı alın Rıdvan devam etsin’ dedi. O günden sonra antrenmanlara devam ettim" diye konuştu.

"Sol bek oynamasaydım şu an burada olmazdım"

Spor okulundaki antrenörünün kendisinin Beşiktaş’a yönlendirdiğini ifade eden genç yetenek, "Beni Beşiktaş ile antrenmanlara çıkaracağını söyledi. Henüz sekiz yaşında Beşiktaş’ta antrenmanlara çıktım. Antrenmanlara çıkarken 1999 grubu vardı. 2000 veya 2001 doğumluların olduğu bir grup olmadığı için kendimden 2 yaş büyüklerle oynadım. Antrenmanın sonunda kulüp antrenörlerinden Haluk Duranoğlu geldi ve ‘Seni Beşiktaş’a alayım mı’ diye sordu, ben de ‘Beğendiyseniz alın’ dedim. Ben önceden sol açıkta oynuyordum. Yalova’ya turnuvaya gittik. Maçta hoca beni sol beke aldı ve ben gerçekten sol bekte çok iyi oynadım ve o günden beri sol bek oynadım. Ben Hüseyin hocama her zaman teşekkür ediyorum çünkü sol bek oynamasaydım şu an burada olmazdım" şeklinde konuştu.

"Milli takım kadrosunda kendi adımı görünce çok mutlu oldum"

İlk milli takıma alınış hikayesini anlatan Rıdvan, "Bir gün takım arkadaşlarımla beraber okulda bilgisayar dersindeydik. Milli takımın kadrosu açıklandı mı diye internette ararken bir baktım Kerem Kalafat ile beraber benim de adım var. Kerem ile birbirimize sarıldık. Annem ve babamın beklentisi milli takıma gitmemdi. Arkadaşlarım milli takıma giderken ben gidemiyordum, milli takım kadrosunda kendi adımı görünce çok mutlu oldum. Hemen annem ve babamı aradım ve onlar da çok mutlu oldu. İlk milli maçımı İtalya’ya karşı oynadık ve 2-0 yendik. O günden beri milli takım formasını aralıksız giydim. Beşiktaş’ta U17 oynarken kulübümüz bize çok büyük şans tanıdı. Devre arası ve Süper Kupa karşılaşması öncesi Antalya’da kampa girdik ve ilk defa kampa giren takım bizdik. Süper Kupa’da Altınordu’ya yenildik kupayı kaybettik ama çok önemli tecrübeler kazandık. Bu maçtan sonra daha çok milli takıma giden arkadaşımız oldu. Bizim için çok güzel tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

"Otobüse binince dua ediyorum"

Maçlardan önce yaptığı hazırlıkları da anlatan Rıdvan, "Maçlardan iki saat önce telefonumu kapatıyorum. Kesinlikle internete bakmıyorum sadece müzik dinliyorum. Benim bazı müzik listelerim vardır. O müziklerin dışında dinlemiyorum. Otobüse binince dua ediyorum. Stada girdiğimde sahaya bakacaksam beyaz çizgiden ileri her zaman sağ ayakla girerim ve sağ ayakla çıkarım. Maç başlayacağı zaman orta sahadan kendi mevkiime doğru dua ederek giderim. Bunu ikinci yarıda da yapıyorum. Önce sağ kramponumu, çorabımı, formamı hep önce sağ taraftan giyerim. Özellikle insanın kendini çok iyi tanıması lazım. Ben hiçbir zaman maçtan bir gün önce ne olursa olsun dışarıya çıkmam. Akşam erkenden uyumaya çalışırım. Her şeyime dikkat ediyorum. Saha içindeki zorluğu ise hafta içi yaptığımız antrenmanlarda hallediyorum" dedi.

"Buralara gelmemin tek sebebi Beşiktaş’ın büyüklüğüdür"

Rıdvan, Beşiktaş'ta olmasıyla ilgili duygularını da paylaşarak, "‘Sergen Yalçın senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın’ deselerdi buna inanmazdım. Mesela Umut ağabeyi Göztepe’de televizyondan izlemiştim şimdi Umut ağabey ile çok yakın ağabey-kardeş ilişkimiz var. Hayat gerçekten o kadar değişik ki, Sergen Yalçın Beşiktaş efsanesi olarak yaşıyor. Çok güzel bir duygu. Çok önemli hocalarla çalıştım, çok şey öğrendim. Sergen hocamdan da öğreneceğim çok şey var. Beşiktaş benim hayatım, gerçekten hayatım. Çünkü ailemden çok Beşiktaş ile yaşıyorum. Buralara gelmemin tek sebebi Beşiktaş’ın büyüklüğüdür. Beşiktaş olmasaydı Rıdvan Yılmaz olur muydu? Orası muamma" diye konuştu.

"Küçüklükten beri hayalini kurduğum kulüpteyim"

Beşiktaş camiasını hiçbir zaman mahcup etmemeye çalışacağını söyleyen genç yetenek, "Gökhan ağabeyin ‘Kötü orta yapabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum’ şeklinde bir konuşması var, bu söz benim için de geçerli. Bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım. Küçüklükten beri hayalini kurduğum kulüpteyim. Beşiktaş’ı daha iyi yerlere getirebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.