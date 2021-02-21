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21.02.2021 - 19:44 |

Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta, mükemmel mücadele ettiklerini söyledi.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta, mükemmel mücadele ettiklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin her iki takım açısından önemli olduğunu belirtti.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve rakibin baskı yaptığını dile getiren Çalımbay, "Zaten 15 dakika sonra kendimizi toparladık ve sonra da oynamaya başladık. Her şeyden önce güzel bir lig maçı oldu." dedi.

Hem Kayserispor hem Sivasspor açısından iyi bir mücadele olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti: 

"Gelen fırsatları iyi değerlendirdik, ikinci yarı Kayserispor büyük riske girdi, 5 forvetle oynamaya başladılar. İşte o anda kaptığımız topları çok iyi kullanabilseydik belki de maç çok farklı bir şekle bürünecekti fakat bir tanesini değerlendirebildik, o da penaltı pozisyonumuzdu. Son paslarımızda biraz dikkatli olsaydık maçı daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. Takımımı tebrik ediyorum çünkü mükemmel mücadele ettiler. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık."

Rıza Çalımbay: Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık

"Kalan maçları çok iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız" 

Ligin bir maraton olduğunu ve önlerinde daha çok maç bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, "Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor. Sürekli şekilde de maç oynuyoruz, onun için de dikkatli ve temkinli gitmek lazım. Aldığımız galibiyet çok iyi bir galibiyet ama esas ileride birçok maçımız var. Onları çok iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Takımda eksik ve sakat oyuncuların bulunduğunu anımsatan Çalımbay, onların dönmesiyle alternatifli bir kadroya kavuşacaklarını ve ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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